Se billedserie Milad Avaz (i grønt) har skrevet og instrueret den nye TV 2-serie Alfa. Hans to brødre Mehdi og Misam har produceret den. Foto: Emilia Staugaard/TV2

Send til din ven. X Artiklen: »Befriende ambitiøs«: Ny Avaz-serie imponerer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»Befriende ambitiøs«: Ny Avaz-serie imponerer

Gribskov - 20. august 2020 kl. 04:12 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er en lidt magtesløs følelse. Det har fyldt alt i mit liv de sidste fire år.

Skuffelsen hos instruktør Milad Avaz var ikke til at tage fejl af. På grund af corona besluttede TV 2 i april tre uger før den planlagte premiere at udskyde serien 'Alfa'. I første omgang hed det, at den ville blive udskudt i helt op til et år. Helt så galt gik det heldigvis ikke. Og nu er ventetiden så slut.

Den 16. august fik serien premiere, og de syv næste søndage kan TV 2 zulu-seerne følge med i Tisvilde-brødrene Avaz' nyeste værk.

Hovedproducent på serien, Misam Avaz, erkender, at ventetiden har været svær. Det har dog hjulpet lidt, at TV4 i Sverige valgte at holde fast i deres planlagte premieredato i juni.

- Det var et slag i maven. Det var ligesom at skulle op til eksamen, og så bliver den aflyst. Men det er, hvad der kan ske i sådan en verden, vi lever i. Vi havde en lang snak med TV 2 og vores executive producers, der forklarede os deres tanker. Og det er klart, at en tv-station som TV 2, der også laver public service, skal tænke på, hvad der kommer den næste måned og det næste år, siger han og fortsætter:

- Men jeg er glad for, at serien fik et liv i Sverige. Man er spændt og ved ikke, hvordan folk vil tage imod den. Det er første gang, vi har lavet en thriller. En ting er, at man har en periode på seks måneder, hvor man er i optagelse, men spændingen om, hvordan folk vil tage mod det arbejde, man har lavet, det er svært at vente på. Heldigvis var svenskerne meget begejstrede. Så fik vi en idé om, hvordan der også ville blive taget imod den herhjemme, siger han.

Vil folk dig det bedste? I Alfa følger man brødrene Adam og Jakob i deres angstfulde jagt efter mål og mening med livet, som TV 2 selv beskriver det.

De to brødre er vokset op med en narkoboss fra Helsinge som far, og mens Adam følger i farens fodspor, har Jakob brudt med familien og arbejder nu i politiet.

'Alfa' er Milad Avaz' debut som instruktør. Han har samtidig også skrevet manuskriptet til serien, og i handlingen har han forsøgt at trække nogle spor til sit eget liv.

- Jeg har prøvet at fortælle en historie om den omskiftning, jeg havde i mit eget liv. Jeg gik fra at arbejde i en investeringsfond til at arbejde med film. På samme måde har hovedkarakteren Adam en udvikling, hvor han går fra børsmægler til hashmarkedet. På den rejse ville jeg behandle den eksistentielle rædsel, min generation måske føler nogle gange.

- Man tror, at hvis man træffer de rigtige valg, så kommer man ud til en verden, der vil dig det bedste, og alt er bare fucking awesome, og du kan gøre lige det, du har lyst til. Men så opdager du, at ingen i verden giver en fuck. Det er fuldstændig lige meget, om du er her. Den angst, tror jeg, rigtig mange får af ikke at have eksisteret i en krigstid eller at have nogen store økonomiske kriser. Vi kommer ligesom bare ud og har alle præmisserne for at være succesfulde. Så begynder vi at stille spørgsmålstegn ved, hvilke behov vi overhovedet har for det. Og hvilke behov vi har for at erkende og være, har han tidligere fortat til mediet Soundvenue.

Er optaget i Helsinge Netop på grund af trådene til Milad Avaz' eget liv har det også været naturligt at optage en stor del af serien i og omkring Helsinge. Efter Adam og Jakobs far dør, drikker de blandt andet øl på bodegaet Geviret, ligesom en af nøglescenerne - en eksplosiv actionscene - er optaget i krydset ved gadekæret.

- Det har været naturligt at filme i Helsinge. Milad har en del paralleller til sit eget liv, og så er det klart, at det miljø, han er opvokset i, skal spille en rolle. Det har været vigtigt for os at kunne bruge de lokale steder. Når man er i København, er det beton og mørkt. I Nordsjælland er det land, jord og det grønne. Vi kommer heroppe fra, og derfor har det haft en stor betydning, at vi har kunnet bringe noget tilbage, siger Misam Avaz

'Alfa' er Avaz-brødrenes første tv-serie. De brød igennem med den anmelderroste film 'Mens vi lever', mens filmen 'Kollision' med Nikolaj Lie Kaas i hovedrollen havde premiere sidste år.

Begrænset budget Misam Avaz fortæller, at det har været en noget længere proces at optage en tv-serie, men at det også har givet nogle nye muligheder.

- Min og Mehdis (den trede bror, der også er producer på serien, red.) udfordring har været at producere en så stor serie til et relativ begrænset budget. Det har været svært. Mange, der ser 'Alfa', sammenligner den med de store serier fra DR eller TV 2. Men nu kender jeg deres budgetter, og vi har jo nærmest kun haft halvdelen af det.

- Men vores ambitioner har været skyhøje, og vi er ikke gået på kompromis nogle steder. Det har været meget vigtigt for os. Men det har kun kunnet lade sig gøre, fordi vi har haft nogle gode folk omkring os. Mennesker der har været passioneret og har villet det her. Det har været meget klart, hvad vores mål har været, og at det er svært at nå på det budget. Men hvis man har rigtig gode mennesker omkring en, der vil det samme, så kan hårdt arbejde bringe dig et langt stykke af vejen. Vi har gjort det sammen, og alle har bidraget og har haft lyst til at være med på den her rejse, siger han.

Fire hjerter i Politiken Trods seriens nylige premiere har serien allerede fået en flot modtagelse. Ekstra Bladets anmelder kvitterede blandt andet med fire ud af seks stjerner. Det samme gør Politiken og Soundvenue, hvor sidstnævnte kalder den 'befriende ambitiøs'.

- Det har været ret overvældende. Jeg tror, vi alle tre er blevet bombaderet med beskeder fra kolleger med ros, ligesom mange seere også har skrevet, at det har været dejligt med noget anderledes, siger Misam Avaz.

- Vi har gerne villet vise en anden side af os. Det er en fantastisk historie, Milad har skrevet. Da jeg læste manuskriptet, hungrede jeg hele tiden efter at læse næste afsnit. Det var en forløsning, at alle andre også synes det.