Bedre stisystemer er på vej

Gribskov - 27. maj 2018

Det er vigtigt, at der er gode cykelmuligheder. Det mener man i hvert fald i Gribskov Kommune, hvor der afsættes syv millioner kroner til at forbedre stisystemerne for cyklister og fodgængere, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Førsteprioriteten er sikre skoleveje. Det er oplagt, fordi vi gerne vil have børnene ud at cykle, siger Pernille Søndergaard (NG), som er formand for udvalget for udvikling, by og land.

Kommunen havde gerne anlagt nye stier, der binder hele skoledistrikter sammen, men det er ikke muligt med økonomiske midler, der er til rådighed. Derfor er det Gilbjergskolen afdeling Parkvej, der er blevet prioriteret højest og formentlig kan se frem til et stinet med Idrætsvej, som vil blive nemmere at krydse for eleverne. Det vil koste cirka en million kroner.

I forbindelse med planerne om bedre stisystemer blev kommunens borgere inddraget i den indledende proces, hvor de tilkendegav hvilke områder, de mente, der trængte til en kærlig og forbedrende hånd.

Kommunen udfærdigede derefter tre punkter i prioriteret rækkefølge, og særligt skoleeleverne og cykelturisterne har altså noget at se frem til.

Andenprioritet er turistcykelstier og de rekreative ruter. Her bliver der blandt andet afsat penge til bedre skiltning af stierne.

- Det er gået op for os, at vi har mange stier, som simpelthen ikke er skiltede, og som turist og besøgende kender man dem ikke. Der vil vi gerne afsætte penge til skilte, så vi gør mere opmærksom på, hvor man kan komme rundt, siger Pernille Søndergaard.