Beboere generet af fyrværkeri

Flere steder i løbet af det seneste døgn har Nordsjællands Politi modtaget anmeldelser om affyret fyrværkeri, der var til gene for beboerne i området.

I Helsingør og Kokkedal har politiet også rykket ud til - heller ikke her træf politiet personer i området. Det skriver Nordsjællands Politi i dets døgnrapport.

Reglerne for affyring af fyrværkeri betyder, at man kun må affyre i en begrænset periode fra den 27. december til og med den 1. december. Og fyrværkeriet skal være CE-mærket, hvilket viser, at producenten har fået fyrværkeriet testet og godkendt. AH