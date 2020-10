Lene Moesby og Sune Borregaard er bekymrede ved udsigten til, at den nærliggende grusgrav i Høbjerg rykker tættere på: - Vi har jo en kæmpe bekymring for at skulle have et liv med graveri i årtier. Man ved jo, at støvgenerne er sundhedsfarlige, især over tid, siger Lene Moesby. Foto: Claus Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Beboere frygter at blive omringet af grusgrav: 'Vi har det virkelig dårligt' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beboere frygter at blive omringet af grusgrav: 'Vi har det virkelig dårligt'

I Høbjerg har beboere udsigt til, at deres nærmeste nabo bliver en kæmpemæssig grusgrav, hvis regionens råstofplan bliver vedtaget. De er bekymrede og fortvivlede

Gribskov - 08. oktober 2020 kl. 18:00 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

På bondegården Baunegaard i Høbjerg er parret Lene Moesby og Sune Borregaard dybt frustrerede over udsigten til, at den store grusgrav på nabogrunden rykker tættere på.

Ifølge Region Hovedstadens udkast til en ny råstofplan skal den eksisterende grusgrav nemlig udvides - og det betyder, at Baunegaard får grusgrav på begge sider. Afstanden til grusgraven bliver måske bare 100 meter.

- På det personlige plan har vi det virkelig dårligt. Det bringer en masse bekymringer at skulle have en grusgrav så tæt på. Hvor meget kommer de til at larme og støve - og hvor mange timer om dagen vil de arbejde, siger Lene Moesby.

37-årige Lene og 40-årige Sune, der begge er ingeniører, har bosat sig her for at få natur og masser af plads:

Larm og støv konstant - Vi har valgt at bosætte os i Høbjerg for at have muligheden for at leve det liv, vi gerne vil leve, til vi ikke skal være her mere. Vi er interesserede i pladsen, naturen og i at have den her landlige idyl. Nu kommer vi til at få en hverdag, hvor vores umiddelbare udsigt bliver en grusgrav. Vi kommer konstant til at blive vækket bastant af grusgravslarm og have både larm og støv fra morgen til aften, siger Lene Moesby.

Hun er også bekymret for sundhedsrisikoen.

- Vi har jo en kæmpe bekymring for at skulle have et liv med graveri i årtier. Man ved jo, at støvgenerne er sundhedsfarlige, især over tid. Vores søn Johan skulle gerne kunne løbe rundt i haven, uden at vi skal bekymre os om støv fra grusgraven. Så jeg frygter jo, at vi får en masse restriktioner på vores udeliv, siger Lene Moesby.

- Vi har det rigtig skidt. Vi bliver stressede og kede af det. Det er ekstremt drænende - nogle gange må vi lægge det fra os, så det ikke tager al vores energi og glæde.

De frygter, at truslen fra grusgraven vil stavnsbinde dem.

- Vi vil egentlig ikke flytte - men måske kan vi heller ikke flytte, hvis vi en dag er nødt til det. Hvem vil købe ejendommen, hvis der er grusgrav på begge sider. Det øger da bekymringen i vores hverdag.

Råstofplanen giver en tidsbegrænset adgang til at grave. Men for parret ser det anderledes ud.

- Hele råstofloven er jo sat op til, at det er en midlertidig periode. Derfor er miljøvurderingen sat efter det. Når udvindingen er slut, bliver det et naturskønt område - med en herlighedsforøgelse, både for natur og os som ejere af ejendommene. Det er jeg ikke uenig i. Men vi er frustrerede over, at vi ikke ved, om vi skal se ind i det her i 10 år, eller om det snarere bliver 40, 50 eller 100 år, siger Lene Moesby.

Kommer til at vare i 40 år Hun er overbevist om, at det vil vare mange år, før grusgravningen stopper i Høbjerg.

- Det her kommer til at vare i 40 år, hvis vi er heldige. De er helt sikkert ikke færdige i løbet af et årti. Så der er en meget lille sandsynlighed for, at det slutter, når vi er klar til at gå på pension. Vi kommer til at se det her som en permanent tilstand, siger hun.

relaterede artikler

Gang i byggeriet: Masser af boliger på vej 08. oktober 2020 kl. 11:33