Beboere føler sig snydt af YouSee

Gribskov - 29. april 2018 kl. 04:00

- Vi føler os rigtig snydt. Vi er blevet forbigået. YouSee har monopol, så det er svineri.

Sådan er den kontante udmelding fra Bjarne Olsen, der bor i Tibirke Sand, hvor internetudbyderen netop har udbygget sit bredbåndsnet, hvilket betyder, at 550 adresser fremover kan få hurtigere internet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det er dog ikke tilfældet hos Bjarne Olsen, og det er det, der ligger til grund for hans bredside mod YouSee.

- Det er fake news fra YouSees side. Jeg har snakket med flere i området, som er i samme situation. Vi fik et brev fra dem med en invitation til at komme i forsamlingshuset i Ramløse og høre mere. Men det vidste deres medarbejder ikke noget om, og han sagde, at der ikke var kommet bedre dækning, lyder det fra Bjarne Olsen, som bor på Rørskærvej, der i fugleflugt ikke er langt fra Store Ryvej, som er en af de veje, hvor YouSee har sat en ny central op.

- Det betyder meget med ordentligt net. Vi kan lige holde den kørende med én megabit, men vi får en meget lavere hastighed, end vi betaler for, siger han.

Beror på misforståelse Hos YouSee forklarer seniorkommunikationsrådgiver Povl Damstedt Rasmussen, at der er sket en misforståelse. At der er mulighed for at få hurtigere internetforbindelse, er ikke det samme, som at man automatisk får det, forklarer han.

- Vi får tilkendegivelser fra dem, der gerne vil med på den nye central, og så opgraderer vi, hvis der er tiltrækkelig interesse. Det har der været her, men en tilkendegivelse er ikke det samme som juridisk bindende. Hvis man eksempelvis har en fastnettelefon, kan man miste noget funktionalitet, hvis man bliver flyttet til den nye central, så derfor flytter vi ikke automatisk, siger Povl Damstedt Rasmussen, som erkender, at der sket en misforståelse i forhold til kommunikationen.

- Det lyder som om, at de er blevet misinformeret ved arrangementet. Det er ærgerligt, og vi kunne have håndteret kommunikationen bedre. Det er til refleksion, siger han.

At Bjarne Olsen og nogle af hans naboer endnu ikke har fået bedre internet, selvom de har meldt sig til, skyldes kludder i YouSees it-system.

- Jeg kan se i systemet, at ikke alle har problemer, men vi skal ind og lave en opdatering i vores it-system, og det burde være klar indenfor en uge eller to. Jeg håber, at folk vil opleve, at de snart får bedre bredbånd. Ellers må man henvende sig, siger han.