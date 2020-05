Beboere evakueret efter brand i frituregryde

Klokken 18.58 fik Nordsjællands Politi en melding om brand i et rækkehus på Kirkevej i Græsted. I den forbindelse måtte beboerne i fire boliger evakueres.

Branden skyldtes, at der var gået ild i en frituregryde, og det gav en stor røgudvikling.

Husets beboere, og ejeren af frituregryden, blev efterfølgende kørt til tjek på sygehuset for røgforgiftning.

Men samtidig fik han også en sigtelse med på vejen for overtrædelse af beredskabsloven, da det viste sig, at han var faldet i søvn kort efter han havde sat frituregryden over.

Ingen andre kom til skade som følge af branden.