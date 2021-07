Basketball-komedie i biffen

Så er Tisvilde Bio klar til at vise familiefilmen "Space Jam 2: A New Legacy" med de kendte basketballstjerner Snurre Snup, Daffy And og Elmer Fjot. Komedien handler om LeBron James, en af historiens bedste basketspillere, og sønnen Don, som begge bliver fanget af en ond kunstig intelligens. For at slippe fri skal det hele afgøres i en basketballkamp mellem et topprofessionelt hold fra Tunes og et hold med tegneserieheltene under ledelse af LeBron. Filmen vises 29. og 31. juli klokken 16 og 1. og 2. august klokken 16.