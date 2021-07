Valby Bankoforening havde glædet sig til at slå dørene op efter halvandet år uden banko. Nu må spillerne vente lidt længere. Arkivfoto: Hans-Jørgen Johansen

Banko-åbning er udskudt: Frygt for stort bødesmæk

Gribskov - 23. juli 2021

valby: Det er efterhånden snart halvandet år siden, nimmer nutten og Gamle Ole sidst er blevet råbt op ved bankospillet i Valby Forsamlingshus.

Derfor var forventningens glæde også stor, da det for nyligt blev annonceret, at der søndag den 15. august atter ville være banko i forsamlingshuset.

Nu er planerne dog skrinlagt, og bankoen udskudt på ubestemt tid.

Det har bestyrelsen i Valby Bankoforening besluttet på et ekstraordinært bestyrelsesmøde, siger formand Lis Madsen.

Risikerer lukning

Det sker, fordi en anden bankoforeningen, Idrættens Venner i Asnæs i Odsherred, for nyligt fået en bøde på 215.000 kroner for ikke at have betalt afgift af gevinsterne.

- Vi har siddet og kigget på vores regnskaber tre år tilbage og kan se, at vi bliver nødt til at lukke foreningen, hvis noget lignende skulle ramme os, siger Lis Madsen.

Foreningen i Asnæs er en såkaldt åben forening, hvor det ikke kræver medlemsskab at være med til at spille banko.

Egentlig ved Lis Madsen ikke, om bankoforeningen i Valby er omfattet af de regler, der har ramt Idrættens Venner.

I alle 28 år, der er spillet banko i Valby, har det krævet medlemskab. Og dermed burde de ikke være omfattet af den lovgivning.

- Hetz mod foreninger

Men ifølge Bankoforeningerne i Danmark, BFID, er reglerne på området, der har eksisteret i tre år, ganske uklare.

- Jeg kan sagtens leve med, at der er kommet en ny spillelov. Jeg kan også godt leve med, at Spillemyndighederne kontrollerer bankoforeningerne. Men når myndighederne bare går ud og finder alle mulige foreninger og undlader at vejlede dem om loven, men bare politianmelder dem, så føles det ærligt talt, som om man fra myndighedernes side vil drive hetz mod bankoforeningerne, siger formand for BFID, Christina Bülow Pedersen.

Foreningens bestyrelse har sammen med foreningens advokat brugt det seneste år på at finde ud af, hvordan medlemmerne kan efterleve de nye lovkrav.

- Problemet er, at myndighederne ikke har sendt oplysninger ud til bankoforeningerne, og givet dem mulighed for at rette ind. Vi kan ikke få svar på, hvor meget vi skal opkræve i kontingent, hvordan der skal afholdes generalforsamling i en bankoforening, hvor samtlige bankospillere skal indkaldes, for at gøre bankospillet lovligt.

Drives af frivillige

- Åbenbart er det heller ikke lovligt at spille banko, hvis det er foreningens primære aktivitet. Men sådan er det jo netop for mange af de støtteforeninger, som samler penge ind til de lokale idrætsforeninger eller andet. De drives af frivillige, og hver en overskudskrone går til velgørende formål. Jeg kender ikke til bankoforeninger, som har handlet i ond tro og bevidst overtrådt loven, men de får en bøde alligevel, siger Christina Bülow Pedersen.

Egentlig bør Valby Bankoforening ikke være omfattet af reglerne om at skulle betale afgift, da bankospillet udelukkende er for medlemmer.

Tager ingen chancer

Men med det store beløb, som Idrættens Venner i Asnæs har indkasseret i bøde, tager formand Lis Madsen ingen chancer.

- Vi havde glædet os og havde jo sat dato på det. Men når vi kan se, hvor hårdt det kan ramme, så tør vi ikke, siger Lis Madsen.

Overskuddet fra banko i Valby går til forsamlingshuset, bylauget i Valby og Valby Gymnastik- og Idrætsforening.

Lis Madsen fortæller, at hun så sent som onsdag har forsøgt at kontakte Spillemyndigheden for at få et svar på, om de er omfattet af samme regler som Idrættens Venner i Asnæs.

- Men de er ikke til at få fat på, siger hun.

Derfor har Valby Bankoforening - for nu - valgt at udskyde deres genåbning på ubestemt tid, mens de afventer resultatet af en kommende retssag vedrørende bøden i Asnæs. En sag, Lis Madsen håber, bliver afgjort i august.