Bandekonflikt blusser op: Fem anholdt efter to blodige opgør

Gribskov - 24. marts 2021 kl. 12:16 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

Fem personer blev tirsdag aften anholdt. De er mistænkt for at have begået et groft overfald på en 17-årig mand på Helsinge Station i lørdags.

Politiets formodning er, at overfaldet er sket som led i en konflikt mellem to 'grupperinger'. Det skriver de i en pressemeddelelse.

- De seneste dages efterforskning har ledt os frem til flere personer, som vi mener har været involveret i overfaldet, og de fem personer er i den forbindelse blevet sigtet for grov vold. Det er vores formodning, at overfaldet er sket som led i en konflikt mellem to grupperinger i området, og vi kan derfor heller ikke udelukke, at der vil ske flere anholdelser i sagen, oplyser politidirektør Jens-Christian Bülow i en pressemeddelelse.

Overfaldet på den 17-årige skete i ventesalen på Helsinge Station. Politiet fortalte, at vidner havde set en større gruppe sortklædte personer overfalde den unge mand.

Offeret havde ikke selv henvendt sig til politiet, men de fandt ham et par timer efter overfaldet på akutafdelingen på Hillerød Hospital, hvor han blev behandlet for en brækket næse og flere mindre skrammer. Den 17-årige ønskede dog ikke at tale med politiet.

Mandag aften blev en 20-årig mand overfaldet på parkeringspladsen foran Netto i Blistrup. Overfaldet var så voldsomt, at manden måtte indlægges på hospitalet.

Ifølge et vidne blev manden overfaldet af omkring 10 personer, der efterfølgende stak af fra stedet.

Nordsjællands Politi fortæller nu, at de arbejder ud fra, at de to episoder 'er relateret til de to grupperingers uoverensstemmelser'.

Sn.dk har spurgt Nordsjællands Politi, hvilke grupperinger der er tale om, og hvor de holder til. Men politiet vil på nuværende tidspunkt ikke komme det nærmere.

Som følge af overfaldene vil politiet være mere til stede i Gribskov det næste stykke tid.

- Vi er klar over, at det kan skabe utryghed blandt beboerne i området, når sådan en konflikt opstår. Derfor vil vi i den kommende tid øge vores tilstedeværelse i Helsinge og Græsted. I dag og de næste to dage kan borgerne også finde vores mobile politistation i de to byer. Jeg opfordrer til, at borgerne lægger vejen forbi til en snak, hvis de føler sig utrygge eller i øvrigt har lyst til at tale med politiet, Jens-Christian Bülow videre i pressemeddelelsen.

Den mobile politistation vil onsdag, torsdag og fredag være placeret forskellige steder. Onsdag den 24. marts vil den holde på parkeringspladsen ved Kvickly i Helsinge mellem klokken 13.00 og 19.00. Placeringen oplyses hver dag på Twitter.

De fem mænd fremstilles i løbet af onsdag den 24. marts i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.

Har man som borger oplysninger om de to hændelser henholdsvis lørdag den 20. marts omkring klokken 16 i ventesalen på Helsinge Station og mandag den 22. marts omkring klokken 21.20 på parkeringspladsen ved Netto på Helsingevej i Græsted, kan Nordsjællands Politi kontaktes på telefon 114.