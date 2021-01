Peter Thorup (tv) og hans hustru Melissa har udvidet bagerforretningen, så de fremover også har en afdeling i SuperBrugsen i Gilleleje. Her sammen med Peters far og tidligere indehaver af Thorups Bageri, Ole Thorup.

Bageri er åbnet i supermarked

Der var fart over feltet fra første dag, da Thorups Bageri fredag i sidste uge slog dørene op til sin nye bagerafdeling i SuperBrugsen i Gilleleje. Over weekenden havde man 1.100 ekspeditioner, fortæller indehaver Peter Thorup.

- Januar er normalt en af de sløveste måneder. Så det var en rigtig god start, selvom vi måtte knokle helt til midnat dagen før åbningen for at blive klar, siger han.

Udvidelsen i Gilleleje er blot en blandt mange for Thorups Bageri det seneste stykke tid. Udover bagerforretningen på Gilleleje Hovedgade har man også faste brødleverancer til Meny i Græsted samt SuperBrugsen i Hornbæk, Blistrup - og nu altså også Gilleleje.

- Vi vil gerne være dér, hvor kunderne er. Og det bliver sværere og sværere at få folk ind i specialbutikker. Jeg tror, at flere og flere vil komme dér, hvor man kan købe det hele. Nu ligger vi steder, hvor vi ved, folk kommer, siger han, men understreger i samme ombæring, at bagerbutikken i hovedgaden fortsætter som hidtil.