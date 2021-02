Avaz-serie er landets bedste

De tre brødre, Milad, Mehdi og Milad Avaz har med Alfa vundet prisen for årets bedste danske tv-serie. Foto: Emilia Staugaard/TV 2

Gribskov - 05. februar 2021

Den bedste danske tv-serie i 2020. Hverken mere eller mindre. Det har de tre Avaz-brødre Milad, Misam og Mehdi nu papir på, at de har lavet.

Da årets tv-pris i torsdags blev uddelt, vandt deres serie Alfa prisen 'bedste tv-serie - langt format' foran serier som TV 2's Badehotellet sæson 8, Rita sæson 5 og DR's store satning 'Når støvet har lagt sig'.

- Jeg har det dejligt. Det er en kæmpe kadeau og ikke noget, jeg havde regnet med. Normalt har man et lille indtryk af, om man kan vinde. Men det her et lidt et tigerspring for os. Vi var oppe mod kæmpe DR og TV 2-serier, og at vi så vinder sådan en pris for hele branchen, det er stort, siger Milad Avaz om serien, der udspiller sig i og omkring Helsinge.

Angstprovokerende For Milad Avaz var prisen samtidig et ekstra stort skulderklap. Ud over at have skrevet manuskriptet til Alfa, var serien nemlig også hans debut som instruktør.

- Det var angstprovokerende at gå ind til. Min bror er normalt instruktør, men vi har lidt splittet firmaerne op, og så har jeg selv skullet instruere min egen serie. Det er meget nøjeren at stå på egne ben på den måde. Både at skulle lave manuskriptet, men også at skulle instruere for første gang, siger han.

Som begrundelse for prisen har juryen lagt vægt på, at Alfa er 'et originalt fortalt værk, der er velspillet og underholdende. Og så formår serien at lave et billedsprog og nogle karakterer, man interesserer sig for'.

For Milad Avaz betyder de ord ekstra meget. Netop fordi han har forsøgt at lave en unik historie. Men han lægger heller ikke skjul på, at brødrenes succes også kaster et vist pres af sig.

Mærker presset Tidligere har deres debutfilm 'Mens vi lever' blandt andet kastet en Bodil af sig, ligesom de tidligere også er blevet udråbt til 'dansk films fremtid'.

- Allerede da vi skulle lave Alfa, var der et pres, fordi vi havde lavet nogle ting, der havde givet genlyd. Om det er et indre pres eller om det er noget, man bliver pålagt ude fra, er svært at definere. Det føles bare som et pres. Så allerede da jeg begyndte, måtte jeg behandle de følelser og finde ud af, hvor meget af det der skulle sive ind i det projekt, jeg stod midt i. Hvor meget skulle det fylde på settet, eller når jeg skrev på manuskriptet. Der kom jeg frem til, at alt det skulle ligges på hylden, og så skulle jeg bare tilbage til, hvad jeg synes var god smag, hvad min stil var, og hvad jeg gerne ville sige med serien. Det er helt klart noget af det, jeg også tager med videre. At jeg bare skal lægge alt det pres væk, og så lave det jeg synes er fedt.

Men hæderen til Alfa stopper ikke ved tv-prisen. I den forgangne uge fik Milad Avaz også at vide, at serien er udvalgt til en af de største og vigtigste filmfestivaler i verden, Berlinalen. Milad Avaz lægger ikke skjul på, at udmærkelserne forhåbentlig kommer til at gøre hans arbejde noget lettere i fremtiden.

- Det har været gaver på gaver. Forhåbentlig er det med til at gøre mig lidt mere tryg til fremtidige projekter, siger han og bryder ud i et grin.

Et spørgsmål om tillid - I filmbranchen får man lagt rigtig mange millioner af kroner i ens hænder som manuskriptforfatter. Det er super angstprovokerende. Det er ikke ligesom i andre brancher, hvor man ansætter en person, og gør de det skidt undervejs, finder vi på noget andet. Fra folk sætter mig i gang med et projekt, går der måske to år, før de har noget i hænderne. Og i de to år bliver der brugt flere millioner kroner på et projekt. Så det handler enormt meget om tillid. Og om at folk tror på, jeg er god nok. For hver gang jeg bliver blåstemplet af en pris som den her, bliver det nok også lidt lettere for folk i branchen at stole på, at jeg har styr på, hvad jeg laver.

Men trods glæden over prisen for årets bedste tv-serie kommer Milad Avaz ikke til at hvile på lauerbærrene. Han er allerede videre med næste projekt.

- Jeg er næsten færdig med at skrive manuskriptet til en stor international film om Anden Verdenskrig. Den er lige et ambitionsniveau over, hvad jeg ellers har lavet. Hvis vi er heldige, bliver den skudt i 2022, men det bliver nok nærmere 2023. Især hvis der også skal komme en sæson to af Alfa, siger Milad Avaz, der dog samtidig skynder sig at understrege, at det endnu ikke ligger fast, om der kommer endnu en sæson af Alfa.

En større forhandling - Det er en større forhandling. Det er en svær tid i tv-branchen på grund af corona, og der er enormt meget, der bliver omlagt på grund af streaming. Men vi snakker frem og tilbage med TV 2 om, hvordan det ville se ud, hvis der skulle komme en sæson to. Men intet er på plads endnu, siger han.

Men selv hvis ikke der kommer endnu en sæson, lover Milad Avaz, at han bestemt ikke er færdig med at sætte Helsinge og Gribskov på det danske filmkort.

-Jeg er slet ikke færdig med at bruge Helsinge. Det er mit mål at gøre den til Danmarks største filmby. Byen og området er så stærkt forbundet med alle mine minder, når jeg sidder og skriver. Det er der, mit hjerte hører hjemme.