Der er flere autocampere på parkeringspladsen ved Tisvildeleje Strand i år, end der plejer at være, lyder det fra Tisvilde-borger. Foto: Chr. Friis.

Send til din ven. X Artiklen: Autocampere holder på p-plads: - Det er voldsomt i år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Autocampere holder på p-plads: - Det er voldsomt i år

Gribskov - 06. juli 2021 kl. 04:01 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

- Det er dejligt, når solen skinner, og der igen er masser af mennesker, der søger til stranden ved Tisvildelejes store parkeringsplads.

Men efterhånden bliver pladsen fyldt op af mange slags autocampere og mere eller mindre omdannede biler til overnatning og campingliv.

Sådan skriver Christian Friis, Tisvildeleje, der i de seneste par uger har bemærket, at der er en hel del autocampere, der har taget ophold på parkeringspladsen ved Tisvildeleje Strand fra tidlig morgen.

- I weekenden var der 15-16 vogne parkeret. De stiller borde og stole ud og tager solbad, som om det er en campingplads, siger Christian Friis, der peger på, at der ikke normalt er så mange autocampere.

- Jeg har været helårsbader i 13 år, og jeg kan se, at det virkelig er voldsomt i år. Ellers har der normalt været fire-fem stykker. Det er også fordi, danskerne holder ferie i Danmark og måske ikke tør tage til udlandet. Så derfor er presset nok forøget af den grund, siger Christian Friis.

Som han ser det, er det blandt andet et problem, fordi det optager en del parkeringspladser, og at toiletter og badefaciliteterne i Naturrummet bliver brugt, som var det en campingplads.

- Det er jo ikke beregnet til campingfolk, men til endagsturister. Så det er en grov udnyttelse af faciliter, for normalt koster det jo penge at ligge på en campingplads, men her er det gratis. Og hvis der holder 16 autocampere plus borde og stole, så ryger der hurtigt 30 pladser, og det er jo ikke hensigten med pladsen, siger han.

Han mener, at man eksempelvis kunne anvise specifikke pladser til autocamperne på pladsen.

- Som det er nu, optager autocamperne de bedste pladser. Det bliver nok svært at indføre betaling, men jeg synes, kommunen må tage det op, siger han.

Han peger på, at kommunen burde sætte skilte op og markere, at man ikke må campere på pladsen, så det ikke bliver et »gratis tag-selv-bord« for campister, som han siger.

Vil se på skiltning Formand for udvalget udvikling, by og land, Pernille Søndergaard (Nytgribskov) er ikke tidligere blevet præsenteret for problemstillingen.

- Men man må ikke campere og stille fortelt op osv. på en offentlig parkeringsplads. Som vejmyndighed kan vi gøre det, at vi kan sætte skilte op, blandt andet med tidsbegrænset parkering, ligesom vi har mulighed for at sige, at man ikke må parkere med et køretøj over x antal kilo, siger hun.

- Pladsen er ikke lavet til at campere, så derfor er det selvfølgelig et problem, hvis det ikke bliver overholdt, uddyber hun.

Hun vil gerne se på mulighederne for at komme problemerne til livs.

- Vi vil gerne se på, hvad vi kommunalt kan gøre i forhold til skiltning på stedet. Og så må man tage fat i politiet, hvis man mener, at nogen parkerer ulovligt på parkeringspladsen, siger Pernille Søndergaard.

Naturstyrelsen har udgivet retningslinjer for autocampere. Heraf fremgår det, at autocampere må parkere på alle parkeringspladser, så længe autocamperen kan holde inden for p-båsen. »Hvis man indtager et område for en periode med et andet formål end blot at raste, fx ved at opholde sig på pladsen i en længere periode, slå lejr, have opslåede fortelte eller gøre lignende større indrettelser på parkeringsarealet, betragtes opholdet som campering og kan alene ske på en campingplads,« skriver Naturstyrelsen på sin hjemmeside.