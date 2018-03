Se billedserie Pia Foght kan ikke sige noget om, hvorvidt plejecentret Udsigten kan se frem til et skifte efter 2020, hvor Attendos kontrakt udløber. Foto: Karl Erik Frederiksen

Attendos »Udsigten« kan også komme i spil

Gribskov - 27. marts 2018 kl. 04:06 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2020 kan hjemmeplejen udskiftes og plejecentret Udsigten komme under andenledelse. Da udløber nemlig plejefirmaet Attendos hovedkontrakt med Gribskov Kommune og den forlænges ikke umiddelbart.

Gribskov Kommune har endnu ikke taget stilling til, hvad der skal ske med plejecenter Udsigten, som p.t. drives af plejefirmaet Attendo. Ligesom med hjemmeplejen i Gribskov Kommune kan det være, at der her kommer nye kræfter til i juni 2020.

Plejecentret Udsigten i Blistrup har 28 lejligheder.

- Som det er lige nu - og det er ikke, fordi jeg ikke vil svare - men lige nu har vi fokus på hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Der er ingen, der har forholdt sig til plejecentret. Foreløbig er det alene hjemmesygeplejen, vi hjemtager, mens vi på hjemmeplejen ikke er nået så langt. Vi arbejder på, hvordan vi kommer videre med hjemmeplejen.

Sådan lyder det fra formand for ældre, social og sundhedsudvalget, Pia Foght (S).

Gribskov Kommune har opsagt samarbejdet med plejefirmaet Attendo på hjemmesygeplejen fra maj 2018. Attendo var den største vinder af udliciteringen af sundhedsområdet i 2014. Andre firmaer indenfor hjemmesygeplejen er faldet fra undervejs - det største var Aleris - og deres opgaver overtaget af Attendo. Siden juni 2016 har Attendo været alene på sygeplejeområdet.

Efter flere røde påbud og sager, hvor Attendo har fået alvorlig kritik, har Gribskov Kommune besluttet at afbryde samarbejdet med Attendo om hjemmesygeplejen og hjemtage det. Samtidig er der afsat ekstra 10 mio. til at få sygeplejen til at køre. Endelig meldte Gribskov Kommune for fjorten dage siden ud, at der arbejdes på at finde løsninger på området for hjemmeplejen.

- Men vi starter et sted. Og om ikke så lang tid er vi i gang med et nyt udbud. Vi begynder så småt at arbejde med det, og der er nedsat et paragraf 17,4 udvalg. Formentlig i starten af næste år begynder vi at kigge på det nye udbud. Vi er slet ikke nået til at diskutere plejecentret Udsigten, siger Pia Foght.

Heller ikke centerchef Mikkel Damgaards kan svare entydigt på, om Udsigten også skal have ny ledelse.

- Vi har ikke forholdt os til Udsigten endnu, siger Mikkel Damgaards, centerchef i Gribskov Kommune.

- Vi kan kun sige, at Attendo fortsætter til maj 2020 i hjemmeplejen og på Udsigten. Med mindre byrådet ønsker noget andet. Så er der i kontrakten mulighed for at sige op med minimum 12 måneders varsel.

Forlængelse

Borgmester Anders Gerner Frost (ng) har tidligere været ude og berolige både brugere og personale på hjemmeplejeområdet.

- Når kontrakten med Attendo udløber, vil de meget kompetente medarbejdere fortsat kunne få arbejde i hjemmeplejen, uanset hvordan hjemmeplejen er organiseret på det tidspunkt.

Gribskov Kommune indgik kontrakt med Attendo i 2014 i det, der er blevet kaldt danmarkshistoriens største udbud til samlet 290 millioner kroner om året - eller 2,6 milliarder kroner i hele kontraktperioden. Denne kontrakt udløber den 1. juni 2020. Den kunne være forlænget tre gange et år, men bliver det ikke på hjemmeplejen

- Det er denne forlængelse, vi har frasagt os, lyder det fra udvalgsformand Pia Foght.