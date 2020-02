Astrid Krag fastholder, at Gribskov Kommune er bedre stillet end andre kommuner og derfor skal bidrage trods kritik fra borgmester i Gribskov Anders Gerner Frost. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Astrid Krag afviser Gribskov-bekymring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Astrid Krag afviser Gribskov-bekymring

Gribskov - 27. februar 2020 kl. 04:34 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I et brev sendt til Mette Frederiksen og Astrid Krag (S), argumenterer borgmester i Gribskov Kommune, Anders Gerner Frost (Nytgribskov), for, at regeringens udligningsudspil rammer skævt - især for landkommuner som Gribskov med mange ældre og få udlændinge.

Det preller dog af på indenrigsministeren, der besvarer kritikken i en mail til Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg har fuld forståelse for, at det er svært at drive kommune alle steder. Men det er sværere nogle steder end andre. Derfor beder vi de kommuner, hvor det går godt, og man ikke har mange udsatte borgere, om at give en stærkere hjælpende hånd til de mest trængte kommuner. Gribskov skal bidrage mere til nye tilskud til de udsatte kommuner, udtaler Astrid Krag.

Anders Gerner Frost mener tværtimod, at der er behov for en udligningsreform, der tager højde for kommunernes demografi fremfor socioøkonomiske parametre.

Han fremhæver, at der samlet er rykket omkostninger for 8 milliarder kroner fra regionerne til kommunerne, når patienter er indlagt kortere tid og kommunerne skal stå for og betale for pleje, genoptræning og genindlæggelser.