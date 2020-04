Carsten Schwarz ses her i Arnold Busck Helsinge i forbindelse med en bogsignering med Leonora Christina Skov. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Arnold Busck har indgivet konkursbegæring: Helsinge er en af de gode butikker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Arnold Busck har indgivet konkursbegæring: Helsinge er en af de gode butikker

Gribskov - 27. april 2020 kl. 14:26 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er med blødende hjerte, at boghandlerkæden Arnold Busck nu lukker alle sine butikker og har indgivet konkursbegæring til Skifteretten. Det skyldes, at COVID-19 nedlukningen har gjort det umuligt at holde virksomheden kørende, lyder det i en pressemeddelelse fra virksomheden mandag eftermiddag.

Læs også: Arnold Busck går konkurs

- Vi har gjort alt, der står i vores magt for, at virksomheden kunne køre videre, men det har desværre ikke været muligt, skriver Arnold Busck.

Hos Arnold Busck i Helsinge ved butikschef Carsten Schwarz endnu ikke meget mere end det, der er meldt ud i pressemeddelelsen. Men han håber, nogen vil føre butikken videre.

- Det vil overraske mig, hvis ikke butikken i Helsinge bliver ført videre. Det er en af de gode butikker. Men det er jo forfærdeligt for vores samfund, det der sker, når virksomheder må lukke, siger Carsten Schwarz.

- Det er klart, at når man lukker alle centerforretningerne, så koster det penge, siger han med henvisning til at disse ikke har måtte holde åbent under coronakrisen.

Indtil han har fået andet at vide, holder forretningen i Helsinge åbent e med en bemanding på to, efter butikken for 14 dage siden igen måtte åbne.

- Jeg får mere at vide i morgen, siger Carsten Schwarz, der i 40 år har været boghandler i Helsinge.

Udover Helsinge, er der butikker i Birkerød, Helsingør, Helsinge og Espergærde.

- Der vil ikke være mange boghandlere tilbage i Nordsjælland, konstaterer en trist Carsten Schwarz.

Siden midten af marts har Arnold Busck kædens butikker været lukket ned helt eller delvist, og medarbejdere har været hjemsendt, og selvom strøgbutikkerne igen er åbnet ved indgåelse af frivillige aftaler om arbejdstider med loyale medarbejdere, har det ikke været muligt at få stillet den fornødne likviditet til rådighed i det omfang, det har krævet for at kunne finansiere den manglende omsætning, står der i pressemeddelelsen, hvor der også fortælles, at hjælpepakkerne ikke kan redde virksomheden.

Afviklingen af konkursboet vil blive varetaget af advokat Peter W. R. Krarup fra Mazanti-Andersen, Korsø Jensen, fremgår det.

relaterede artikler

Arnold Busck Hellerup lukker 27. april 2020 kl. 14:19

Arnold Busck lukker alle butikker og vil gå konkurs 27. april 2020 kl. 14:01