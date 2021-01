Arbejdet med den overordnede infrastruktur i Troldebakkerne gik i gang tirsdag og markerede dermed, at nu begynder Helsinges nye bydel at tage form. Foto: Stig Lindén-Søndersø

Arbejdet med ny bydel i gang

Gribskov - 07. januar 2021 kl. 10:11 Af Claus Johansen

Temperaturen var på frysepunktet, men stemningen var god i Troldebakkerne tirsdag.

Her tog en gravemaskine hul på at grave ud til et stort regnvandsbassin - og markerede dermed, at arbejdet med den kommende bydel i Helsinge nu for alvor er gået i gang.

- Efter flere år med tilløb, forundersøgelser og planlægning af en helt ny bydel bliver det helt fantastisk at kunne begynde at se, hvordan Troldebakkerne fysisk rejser og former sig i området med veje, stier, beplantning og boliger, der bliver etableret i løbet af det næste års tid, siger Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov), formand for udvalget udvikling, by og land.

Det er arbejdet med den overordnede infrastruktur, der nu går i gang. Der bliver anlagt en hovedvej ind i området, ligesom entreprenøren går i gang med en rundkørsel på Laugøvej som port til Troldebakkerne, trinbrættet og byen Helsinge.

Troldebakkerne kommer til at rumme et miks af boligtyper og beboere. Der bliver både opført parcelhuse, etagebyggeri og rækkehuse til seniorer, voksne og børnefamilier.

- Og så ligger det hele midt i naturen og tæt på for eksempel skole- og pasningsmuligheder, indkøbsmuligheder og fritidsaktiviteter i Helsinge. Bydelen får endda eget trinbræt, så det er let at komme til for eksempel stranden i Tisvilde, Hillerød og videre til hovedstaden med toget, siger Pernille Søndergaard.

Troldebakkerne består af 11 områder, kaldet klynger. Omkring halvdelen af klyngerne er solgt, men byggeriet er endnu ikke gået i gang.