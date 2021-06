Ole Kjærgård vil gerne bygge boliger på denne matrikel 7c. Men det bliver der muligvis sat en stopper for i aften, når byrådet i Gribskov behandler den kommende kommuneplan. Foto: Allan Nørregaard

Appel til politikere: Lad os bygge

Gribskov - 01. juni 2021 kl. 04:06 Af Claus Johansen og Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Tirsdag aften vil det vise sig, om det bliver muligt at udvikle et stort boligområde i Ramløse - eller om det bliver skåret ned i størrelse. Byrådet i Gribskov skal nemlig stemme om den nye kommuneplan, og her vil der formentlig være flertal for, at boligprojektet i Ramløse ikke kan bygge på den omstridte matrikel 7c på 65.000 kvadratmeter.

I sidste øjeblik forsøger udvikleren af boligområdet i Ramløse nu at appellere til politikerne:

- I forvejen har man taget en kile ud af matrikel 7c, og det er i orden. Men det er synd, at matrikel 7c ryger ud af projektet. Samlingskraften i projektet tager man ud ved at fjerne det stykke. Det bliver en noget anden løsning, der kommer på den måde, og helheden i den nye bydel ryger en tur, siger boligudvikler Ole Kjærgård.

Han understreger, at han stadig vil kunne bygge et fint projekt - men at det vil blive langt bedre, hvis 7c er med:

- Hvis jeg var politiker, ville jeg kigge på, om man virkelig ville tage 7c ud - om ikke det var en forkert beslutning. Jeg vil opfordre politikerne til at overveje nøje, om ikke det kan komme med. Man kan jo beslutte, at det først kan komme med på et senere tidspunkt. Det er synd for projektet, at det ikke kommer med. Men vi skal nok få lavet et fint projekt alligevel, siger Ole Kjærgård.

For nylig besluttede udvalget for udvikling, land og by at sende matrikel 7c ud i kulden, så byudviklingsområdet udelukkende kommer til at bestå af den kommunale jord - et areal på 83.000 kvadratmeter.

- For Nyt Gribskovs vedkommende handler det om, at vi gerne vil lytte, og vi kan se, at der er nogle bekymringer for et stort udlæg til boliger i Ramløse - i forhold til, om det kan gå ud over naturen og udsigten til Arresø. Det har vi valgt at lytte til, siger udvalgsformand Pernille Søndergaard.

Hun peger på, at der blev holdt borgermøde om den nye bydel i 2018, men at det først er efter dette møde, at matrikel 7c er blevet tilføjet området.

- Her har høringen så givet svar på, hvad der ville blive sagt på et borgermøde om denne del. Og det lytter vi til som samlet udvalg, siger Pernille Søndergaard.

Udover kritiske høringssvar, har debatten også kørt i pressen og på Facebooksiden »Bevar Ramløse.«

Kritikken har blandt andet handlet om, at matrikel 7c er et bevaringsværdigt område med en landejendom. I debatten har det også stået klart, at byudviklingsprojektet som sådan bliver godt modtaget af mange borgere.

- Vi er rent faktisk positive over for den del, der oprindelig hedder Ramløse Øst - det giver god mening, at man laver noget boligudvikling, der med en blandet tæt-lav bebyggelse. Her kan der bygges 150-170 boliger, som i forvejen er mange i sådan et lille samfund, har Ramløse-borger Michael Nielsen tidligere sagt til Frederiksborg Amts Avis.

Udover at pille matrikel 7C ud af planen, har politikerne i Udvikling, by og land valgt at sætte en begrænsning på højden af byggeriet, så det ikke bliver muligt at bygge højere end halvanden plan.

- Meldingerne er helt klart, at borgerne ønsker det, man kalder tæt lavt byggeri derude, og det har vi prøvet at indpasse, siger Pernille Søndergaard.

I alt er 149 høringssvar tikket ind til kommuneplanen.

- Jeg synes, det er rigtig fint, at så mange borgere har engageret sig og skrevet høringssvar, så det er vi glade for. Det er den overordnede fysiske strategiske plan for kommunen på over 1000 sider, så det er dejligt, at så mange har givet deres svar, siger udvalgsformanden.

