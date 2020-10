Anne Sophie Mutter spiller Williams-perler

Koncertens stjernesolist er den berømte tyske violinist Anne Sophie Mutter, som kaster glans over de velkendte melodier, sammen med et par nye. Mutter begyndte allerede som 13-årig i Berliner Philharmonikerne under Herbert Karajan, og siden er karrieren gået til musikhuse over hele verden. Hendes repertoire rummer mange klassiske værker, men hun er især kendt for sit arbejde med den nutidige musik.