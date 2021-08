Ann-Mari i opråb: Min mor fik en uværdig sidste tid

Svar fra kommunen: Rigtig mange forløb går godt

Fra Gribskov Kommune lyder det, at man ikke kan kommentere den konkrete sag.



- Vi har et hensyn til borgeren om ikke at gå ind i følsomme og konkrete oplysninger om forløbet. I det her tilfælde er det en borger, der er afgået ved døden, og som ikke kan give samtykke til, at vi udtaler os, siger Mette Bierbaum, centerchef for Sundhed og omsorg i Gribskov Kommune.



- Når det så er sagt, er jeg rigtig ked af at høre om den oplevelse, familien har haft, hvor de ikke føler, vi har hjulpet tilstrækkeligt.



Hun fortæller, at der er rigtig mange forløb, der går godt.



- Hvor vi får tilkendegivelser af, at det har været trygge og værdige forløb. Jeg har ikke indtryk af, at forløbet, som du har ridset op her, kendetegner hverdagen. I hovedparten af de hjem, vi kommer i, har vi en god dialog og vi får hjælpemidler ind, som understøtter borgere. Jeg vil selvfølgelig gerne – også ud fra det her konkrete forløb – tage den læring med os, som handler om kommunikationen og særligt en endnu tættere kommunikation om hjælpemidler.



Der kan nemlig opstå en problemstilling om hjælpemidler, når det drejer sig om intensiv pleje i borgerens eget hjemme, påpeger centerchefen. I Vibeke Steglers tilfælde valgte hun bl.a. en lift fra, da kommunen på én gang dukkede op med en del hjælpemidler i hendes hjem.



- Der kan opstå et dilemma, når der skal intensiv pleje til, og der er brug for hjælpemidler for at undgå at gøre skade på vores medarbejdere. Hvis hjælpemidlerne ikke er til stede, fordi man som borger kan vælge at sige nej tak, hvordan sikrer vi så, at vores medarbejdere kan udføre plejen, samtidig med at det er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, siger Mette Bierbaum.



- Det er jo sådan, at hjemmet bliver vores medarbejderes arbejdsplads, og der er det vigtigt, at der er taget de rigtige hensyn, så plejen kan gennemføres sikkert - både for borger og medarbejder.



Kommer plejen ikke først i det tilfælde?



- Selvfølgelig skal vi sikre, at vores borgere får den hjælp, de skal have. Typisk laver man en aftale i hjemmet med borgeren og de pårørende om, hvordan man gør det bedst, hvis vi ikke kan få de hjælpemidler ind, der skal til. Det er klart, at et hjælpemiddel, der gør, at vores medarbejdere skal undgå arbejdsskader og dårlige rygge, det er rigtig vigtigt, og hjælpemidlet kan også skåne borgeren i nogle løftesituationer.



Ifølge Mette Bierbaum lykkes det i langt de fleste tilfælde at have en velfungerende aftale om, at der er hjælpemidler til stede.



Har I ikke retningslinjer for, hvad man gør i stedet for, hvis en borger takker nej til nødvendige hjælpemidler? Personen skal jo stadig på toilettet, have skiftet ble, i bad osv., og det er ikke alle, der har pårørende til at hjælpe.



- Generelt lykkes vi rigtig fint i dialog med borgeren og de pårørende og får de hjælpemidler ind, der skal til. Hvis der er et tilfælde, hvor det ikke lykkes, laver vi som regel en klar aftale med familien om, hvad vi eventuelt kan gøre sammen. Så ligger der en dialog til grund for, hvordan vi indretter os. Jeg ved også, at vi har nogle superdedikerede medarbejdere, som finder løsninger, så borgeren får den hjælp, de skal have, samtidig med at medarbejderne passer på sig selv.



Ann-Mari Stegler har også fortalt, hvordan moren var faldet og blev hjulpet op igen af personalet, men at familien aldrig blev orienteret om faldet.



Hvis en borger falder i hjemmet og bliver hjulpet op igen af plejepersonalet, ringer man til en pårørende efterfølgende?



- Generelt er det sådan, at der er aftaler med pårørende om, hvem der skal informeres, hvis der sker noget akut eller uventet.



Hvis det ikke sker – hvordan kan det være?



- Generelt kan det være, fordi borgeren ønsker noget andet, eller det gik, og der ikke er brug for at kontakte familien. Det er igen et samarbejde på stedet. Typisk er der klare aftaler for, hvem der skal kontaktes og i hvilke tilfælde.



I Vibeke Steglers sidste tid løftede plejepersonalet ikke glasset eller gaflen op til hendes mund, men stillede mad og drikke på bordet, har hendes datter fortalt.



- Vi skal hjælpe med den pleje, der skal til. Der er nogle gange forløb, hvor familien gerne vil varetage nogle ting selv, men med mindre der ligger en aftale om det, skal vi selvfølgelig hjælpe med mad og drikke.

Det indbefatter også, at man løfter glasset op til munden og mader og ikke bare stiller det på bordet?



- Hvis vi har en opgave med at hjælpe med at spise og drikke, skal vi selvfølgelig sørge for, at borgeren får det – med mindre der er aftalt andet i det helt konkrete forløb.



Hvordan er procedurer med mad og drikke for døende – skruer man bevidst ned for det?



- Det gør man ikke. Generelt er det sådan, at et forløb, hvor borgeren er på vej til at dø, så kan borgeren have lavet nogle ønsker til forløbet på forhånd, som er kommunikeret til både plejen og familien. Det sker rigtig tit, at appetitten bliver markant mindre, og der er det vigtigt at finde en balance i at respektere den, det handler om, og samtidig har de pårørende et ønske om at hjælpe mest muligt. Det her med at hjælpe i et palliativt forløb er et speciale, og vi har oprustet på området.



Der har det seneste års tid været flere historier i Ugeposten om, at døende borgere ikke får den rette hjælp af den kommunale plejeenhed i deres sidste tid.

I maj besluttede politikerne i økonomiudvalget i Gribskov Kommune på baggrund af sagerne om svigt af terminale borgere bl.a., at der fremover skulle være fast kontaktsygeplejerske for borgere i livskrise.



Fra juni er der blevet ansat en palliationssygeplejerske, oplyser Mette Bierbaum – altså en måned efter at Vibeke Stegler døde.



- Sygeplejersken kan både rådgive pårørende, når man går ind i sådan et forløb, men også hjælpe vores medarbejdere med kvalificeret at gå ind og vejlede og hjælpe familien, fordi man er i krise i sådan en situation.



Der har været rigtig meget fokus på døende borgere – også i eget hjem. Hvorfor er der stadig nogen, der har lignende oplevelser?



- Vi har gjort rigtig meget ud af at lære af de forløb, der har været. Vi har også kunnet se, at vi har haft brug for at styrke vores kompetencer og vores ressourcer inden for palliative forløb. Palliationssygeplejersken begyndte 1. juni, så det har desværre været efter det her konkrete forløb. Sygeplejersken kan rådgive, vejlede og kommunikere på den rigtige måde og med den sorg og krisesituation, man befinder sig i, og det kræver noget helt særligt.



Økonomiudvalget besluttede også tidligere i år, at der skulle være faste plejere i hjemmet, fratrædelsessamtaler med tidligere medarbejdere om problemer, og fremover skulle der laves en klar med borgeren og de pårørende med udgangspunkt i deres behov. Tiltag, som er ved at blive rullet ud.



- Vi har åbnet op, så pårørende på et tidligt tidspunkt kan kontakte os. På vores hjemmeside fremgår det, hvornår vores palliationssygeplejerske kan kontaktes, så der er en helt anden tilgængelighed ift. at række ud efter hjælp. Det tilbud er også åbent for pårørende, som efter et forløb har brug for at vende deres oplevelse med os, siger Mette Bierbaum.



Ud fra denne her sag og tidligere, vil nogen måske mene, at kommunen ikke er gearet til at løfte opgaven med døende borgere i eget hjem?



- Jeg er selvfølgelig rigtig ked af, at familien har fået en oplevelse af, at det ikke har været godt nok. Der vil vi jo rigtig gerne i dialog, og det vil vi gerne have undervejs i forløbet, så vi kan få justeret.



Mette Bierbaum fremhæver også kommunikation som en af de ting, som er essentielt i plejen med døende borgere.



- Vi skal være endnu bedre til at favne familien i krise i sådan et forløb. Det stiller krav til, at vi kan hjælpe og rådgive på en måde, så vi også understøtter dem bedst og favner dem i et sådan forløb. Det er noget, vi opruster på.