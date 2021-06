Se billedserie Græsted Revyen får roser fra anmelderne og publikum kvitterer med stående applaus. Her ses Batz og Richardt som John Mogensen og Kim Larsen. Foto: Jan F. Stephan

Anmelderros og stående applaus: - Vi kan ikke få armene ned

Gribskov - 08. juni 2021 kl. 15:39 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Græsted Revyen 2021 med titlen "Et plaster på såret" er kommet flyvende fra start. Efter et år uden revy har revydirektør og krofatter René Richardt sammen med John Batz indtaget scenen med premiere i fredags, og indtil videre har det ført til anmeldelser med topkarakterer og et publikum, der har givet stående applaus.

Blandt andet har Frederiksborg Amts Avis kvitteret med fem stjerner og skriver, at der er fuld skrue på morskaben ved årets revy. Revyanmelder Knud Cornelius bemærker blandt andet, at makkerparret Batz og Richardt arbejder med det sceniske makkerpar i stil med ikoniske par som Ryg/Kaas, Passer/Petersen mfl.

- Jubelen vil ingen ende tage, som Otto Leisner vist sagde. "Vi kalder det revy," siger René Richardt beskedent, men sommerfornøjelsen er hjemme selv i en besværlig tid, og materialet forvaltes så godt, at der må fem stjerner til, også for tempoet, præcisionen og genbruget af Vibe Pock Steens fikse og nydelige scenografi, skriver Knud Cornelius.

Og det er også en glad René Richardt, som mandag kan glæde sig over den varme modtagelse, både fra anmeldere og publikum. Således har også Jyllands-Posten været gavmild med fem stjerner, ligesom teaterjournalist og kritiker Morten Hede ligeledes giver fem stjerner, og Henrik Sieben fra Out & About giver topkarakter med seks stjerner.

- Vi er allerede blevet kaldt årets revy og fået både fem og seks stjerner, så det kan ikke være bedre. Så vi håber, at folk vil komme ind og se revyen, siger han og peger på, at det også er en lettelse med den varme modtagelse. Som noget nyt er de kun to mand og et lille orkester på scenen, og revyen har derfor fået en lidt anden karakter med sketches på stribe. Undervejs kan man således blandt andet opleve, at Elvis gravet op, og John Batz kan opleves i rollen som John Mogensen, mens René Richardt kan opleves som Kim Larsen.

- Vi kan ikke få armene ned. Vi har været møgnervøse, fordi vi er to mand på scenen og et tremandsorkester - så vi har rystet posen og prøvet at lave noget nyt, siger René Richardt.

Flere af anmelderne peger også på, at der er et nyskabende element i årets revy, som har karakter af et sketchshow. Det er også en af de ting, der glæder René Richardt - at fornyelsen har fået positive ord med på vejen.

- Det er fantastisk, at anmelderne fremhæver det nyskabende. Det er dejligt, at vi har fået folk med på idéen. Det er dejligt, at man rammer det tilnærmelsesvis lige i røven. Folk står også op og klapper, og det har de gjort hver dag. Og når der så også er folk, der ser teater hver dag, som giver os et skulderklap, betyder det, at vi kan se sommeren i møde med oprejst pande og sænkede skuldre, siger René Richardt.

Smitter af på salget Revydirektøren, der altså også selv står på scenen, fornemmer, at det allerede nu har haft en afsmittende effekt med de positive anmeldelser.

- Vi kan mærke, at der begynder at blive købt nogle billetter. Så det skal folk endelig blive ved med. Vi kan kun have plads til 65 gæster i salen ad gangen på grund af restriktionerne, men vi vil jo også rigtig gerne have 65 mennesker ind hver eneste aften, siger René Richardt.

Allerede i efteråret prøvede makkerparret nogle af deres sketches af på kroen - og her fik de et fingerpeg om, at publikum syntes godt om stilen. Og det har altså også vundet indpas hos anmelderne og revypublikummet.

- Vi prøvede det lidt af i september sidste år, og vi følger lidt op på den stil. Vi har taget en beslutning om, at det, vi kan grine af og synes er sjovt - det er den vej, vi går, siger René Richardt.

- Den røde tråd for revyen er, at vi skal have den fedeste aften og grine sammen, for det trænger vi til, siger René Richardt.

Der vil være en femtedel billetter til salg i forhold til normalt, men desto vigtigere er det også, at publikum bakker op og sikrer sig en billet, lyder

Billetterne kan købes via Græsted Kros hjemmeside.

Revyen spiller torsdag, fredag og lørdag indtil 24. juli.