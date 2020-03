Politi, genrefoto, politibil. Foto: Lars Sandager Ramlow

Anmeldelse: Kvinde gik på falsk medicin-kontrol

Gribskov - 24. marts 2020

Nordsjællandsk Politi frygter, at en kvinde, der er anmeldt for at have opsøgt en ældre person, ville begå tricktyveri.

Anmeldelsen går på, at en ældre beboer på Møngevej ved Vejby flere gange har haft besøg af en kvinde, som udgiver sig for at være ansat i Statens Seruminstitut og derfor vil ind og tale med beboeren.

Anmeldelsen blev indgivet af to omgange mandag henholdsvis 16:56 og 17:46. Ved første anmeldelse fik politiet oplyst, at beboeren to dage i træk havde haft besøg af en kvinde, som udgav sig for at være fra Statens Seruminstitut.

Første gang var lørdag 16:55. Hun kom inden for i huset og begyndte at rode i beboerens skuffer uden at beboeren bemærkede, hvad hun lavede. Dagen efter - søndag - kom muligvis samme person igen og bankede på ruden, men beboeren åbnede ikke for hende.

Ved den anden anmeldelse, der blev indgivet mandag, oplyste anmelderen, at kvinden også havde været på besøg mandag 16. marts 15:40. Ved det besøg havde hun ligeledes oplyst, at hun kom fra Statens Seruminstitut, hvorfor hun ville kontrollere beboerens medicin og selv lukkede sig ind i boligen.

Politiet har på baggrund af anmelderens oplysninger givet dette signalement af kvinden: Hun er 25-30 år, 150-155 cm høj, spinkel, hvid i huden, med langt sort hår. Hun talte dansk og beskrives yderligere som "østeuropæisk af udseende" med sjusket hår og sjusket påklædning.

I følge politiets liste over indbrud, der er anmeldt mellem 23. og 24. marts, har anmelderen oplyst, at der umiddelbart ikke ser ud til at være stjålet noget.