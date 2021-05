Retten i Helsingør mente ikke, der var grundlag for at varetægtsfængsle manden. Foto: Allan Nørregaard

Anklage: Far forsøgte at voldtage datter

En mand, bosiddende i Gribskov Kommune, er sigtet for at have begået seksuelle overgreb på sin 5-årige datter »i tiden op til slutningen af januar.«

Anklager ved Nordsjællands Politi Michael Quist fortæller, at grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre.

Men han kan oplyse, at manden er sigtet for forsøg på voldtægt, forsøg på anden seksuel omgang end samleje, blufærdighedskrænkelse og opbevaring af børnepornografisk materiale.

Faren nægter sig skyldig i anklagerne, der drejer sig om, at han skulle have forsøgt at overtale pigen til at tage både sin penis og en dildo op i sig samt vist hende pornofilm. Derudover er han sigtet for opbevaring af børneporno i form af videoer og billeder.