Anholdt efter farlig situation: Biltyv havde en promille på 2

Det kunne have gået helt galt, da en beruset 46-årig mand stjal en personbil fra en ven på Helsingørsvej i Helsinge, som han var kommet op at skændes med ved 20-tiden fredag aften.

For ifølge Nordsjællands Politi, så kørt den 46-årige sidespejlet af en modkørende bil inden han omkring klokken 20.18 blev standset ved Hillerødmotorvejens indsnævring syd for Hillerød. Her blev den 46-årige sigtet for brugstyveri og alkometertestet, hvor promillen endte på 2.