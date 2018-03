Anerkendt glaskunstner udstiller

Darryle Hinz er en meget anerkendt glaskunstner. Som ung i Californien så han mulighederne i at lave kunst med et farverigt transparent materiale. Og efter at have studeret glaskunst i USA og Sverige, været gæstelærer ved Royal College of Art i London, åbnede han glasblæserværksted i Snogebæk på Bornholm.