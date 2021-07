Se billedserie Den alternative corona-udgave af Musik i lejet er i disse dage ved at blive sat op med scene, madboder, loungeområder, barer osv. Foto: Musik i lejet/Good Boys Agency

Send til din ven. X Artiklen: Andre boller på suppen: Sådan kommer Musik i Lejet til at se ud i år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Andre boller på suppen: Sådan kommer Musik i Lejet til at se ud i år

Gribskov - 20. juli 2021 kl. 04:01 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Musik i Lejet indfører i år som noget nyt en grøn miljøafgift på drikkekrus og kander. Det betyder, at gæster bliver opkrævet et ekstra beløb på 10 kroner pr. krus og 30 kroner pr. kande, når de køber dr ikkevarer. Derefter kan krusene og kanderne byttes til nye uden afgift. Hvis man ikke ønsker at gå rundt på pladsen med sine krus og kander, kan man aflevere dem i baren og få poletter i stedet. Poletterne kan så benyttes til næste køb af drikkevarer.

Læs også: Svampejagt og yoga skal give smag af festival

- Det er helt klart vores største ændring i år, og vi tror, at det kommer til at betyde meget for, hvor mange glas der kommer til at ligge rundt omkring. Det handler også om, at vi har et fælles ansvar for at finde bæredygtige løsninger, siger festival-arrangør Andreas Grauengaard fra Musik i Lejet.

Ændringen kommer, efter at festivalen har skiftet øl-leverandør:

- Vi har et nyt samarbejde med Tuborg, som er bannerførende på miljørigtige løsninger, og de har en masse knowhow med genbrugsglas. Og vi vil jo rigtig gerne skåne miljøet og sætte et så lille CO2-aftryk som muligt, siger Andreas Grauengaard.

Hovedgaden er åben I år er festivalen erstattet af en række koncerter under navnet Sommersol.

Da der på grund af corona-restriktioner kun må lukkes i alt 2.000 gæster ind hver dag (mod normalt 10.000), optager musikfestivalen i år kun halvdelen af den store parkeringsplads i Tisvildeleje. Festivalpladsen er "i bunden" af parkeringspladsen.

Hovedgaden er som noget nyt ikke afspærret i år, og det betyder, at det er muligt at køre i bil ned til parkeringspladsen.

Andreas Grauengaard opfordrer dog alle til at gå eller cykle i stedet:

- Der vil være et begrænset antal parkeringspladser, så vi opfordrer helt klart alle til at stille bilen og tage cyklen i stedet, siger han.

- Fantastisk med gågade Andreas Grauengaard er ærgerlig over, at Hovedgaden ikke er afspærret for kørende trafik i år:

- Personligt synes jeg, at det er fantastisk med en gågade. Og jeg synes, at det vil være en god idé at kigge ind i løsninger hen over sommeren, der er mere skånsomme i Tisvildeleje, både for byen og for miljøet, siger Andreas Grauengaard.

Han understreger, at Musik i Lejet forsøger at finde de mest bæredygtige løsninger på alle områder. Eksempelvis er der nu led-pærer i lysanlæggene for at minimere strømforbruget.

- Strandrensningen, som alle kan melde sig til, er for eksempel også en del af det miljøarbejde og et forsøg på at sige, at vi er fælles om det her, siger Andreas Grauengaard.

Aktiviteter i byen Ud over musikken er der i år en række aktiviteter, man kan deltage i. Der bliver blandt andet mulighed for at gå på svampejagt, byvandring, cykeltur, yoga, vinsmagning, strandrensning, ansigtsmaling, skattejagt og meget mere. Det kræver ikke en koncertbillet at deltage. Enkelte oplevelser kræver betaling, mens andre er gratis.

- Nu har vi været igennem en corona-periode, som har gjort det umuligt at lave aktiviteter, hvor man samler folk. Derfor har vores tanke og ønske været at lave nogle små, nære oplevelser, som man kunne få, mens man er til Sommersol - eller bare opholder sig i Tisvildeleje. Og så må det jo også gerne være med til at give smagen af festival, siger Andreas Grauengaard.

Ingen vandposter Som noget nyt vil der ikke være vandposter på festivalpladsen i år:

- Normalt kan man tappe vand ved posterne, men på grund af corona-restriktioner har vi måttet droppe posterne i år, siger Andreas Grauengaard.

Sommersol, som blev udsolgt på en times tid, foregår fra onsdag-lørdag i denne uge. Der er åbent hver dag klokken 16-24.

Musikprogrammet til Sommersol er en rent dansk omgang, og der er både fremadstormende artister som Emil Lange og Dopha på programmet, og hitmaskiner fra de senere år som Nicklas Sahl, Scarlet Pleasure, Kesi og Phlake.

Anne Linnet, Lord Siva, Tessa og Jung, der tidligere var blevet offentliggjort som en del af Musik i Lejets musikprogram for 2021, er ligeledes på plakaten.

relaterede artikler

Rift om billetter til Musik i Lejets koncerter: Så hurtigt var der udsolgt 10. juni 2021 kl. 13:52

Musik i Lejet præsenterer Sommersol 08. juni 2021 kl. 13:30

Skuffet festivalformand: Ikke den samme festival 23. april 2021 kl. 16:33