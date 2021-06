Gert Christensen fortalte i sidste uge, at han har kæmpet for at få den rette hjælp fra Gribskov Kommune. Foto: Kim Rasmussen

Alvorligt syge Gert må kæmpe for hjælp: Nu svarer kommunen

Sn.dk har nu fået svar på nogle af de spørgsmål, vi har stillet om den utilstrækkelige hjælp til Gert Christensen

Gribskov - 10. juni 2021

I sidste uge kunne Sn.dk fortælle, hvordan Gert Christensen har måttet kæmpe for at få den rette hjælpe fra kommunen. Han lider af progressiv muskelatrofi - en afart af ALS - som betyder, at musklerne i hans armen og skuldre er blevet omdannet til fedt og dermed næsten ikke kan bruges. Men da han flyttede til Gribskov Kommune, fik han ikke i nærheden af den hjælp, som han har behov for. Han fortalte blandt meget andet, at han måtte vente i underbukser i flere timer, fordi han ikke selv kunne få bukserne på, hvis han skulle på toilettet, når der ikke var en hjælper til stede.

- De behandler mig som en borger på et plejehjem, hvor de kan gå ind og ud som det rager dem. De vader ind med store sko på, så der er mudderaftryk i hele huset. Det er så grænseoverskridende at være i. Jeg vil bare gerne behandles som et normalt menneske, sagde han.

Sn.dk har stillet en række spørgsmål til Gribskov Kommune om, hvordan det kunne ske, og har nu fået følgende svar fra centerchef Erica Tromp, Center for Sociale Indsatser:

- Først og fremmest vil jeg på Gribskov Kommunes vegne beklage de oplevelser, som Gert Christensen har haft i forbindelse med sin flytning til Gribskov Kommune. Uanset baggrunden, så anerkender jeg Gert Christensens oplevelser af situationen. Jeg er helt enig i, at det ikke er i orden, hvis borgerne oplever, at de ikke får den berettigede hjælp.

- Vi har nu undersøgt sagen. Af hensyn til Gribskovs borgere udtaler vi os som udgangspunkt ikke om konkrete personsager i medierne. Det kan være uoverskueligt, når private forhold på den måde bliver offentligt tilgængelige, og der har vi som kommune ansvar for at beskytte borgernes interesser. Gert Christensen har imidlertid givet en fuldmagt til Sn.dk, og på den baggrund vil jeg svare faktuelt på to centrale spørgsmål:

Sn.dk spørger, hvad tænker I om det (beskrivelsen), og hvordan kan sådanne sager blive ved med at opstå?

- Det berører mig at læse beskrivelsen. Jeg går ikke i detaljer om konkrete episoder i private hjem, men vi har gennemgået forløbet og har et billede af situationen. Der er sket en koordineringsfejl, hvilket betød at den midlertidige løsning ikke virkede optimalt. Den midlertidige løsning var ikke dækkende i forhold til Gert Christensens behov. Der sker fejl, det kan ikke undgås. Vi er ude hos mere end 700 husstande, og frontpersonalet gør et kæmpe arbejde for at sikre den bedst mulige pleje. Når der sker fejl eller på anden måde opstår situationer, som er uhensigtsmæssige for Gribskovs borgere, så har vi fokus på at handle straks.

- Sådan var det også i den aktuelle sag: I det øjeblik, vi blev bekendt med situationen, satte vi ind for at løse problematikken sammen med Gert Christensen og hans familie. Vi er i løbende dialog nu, og det er min opfattelse, at dialogen er god, og vi sammen er i gang med at få hverdagen til at fungere for Gert Christensen.

Erica Tromp afviser, at kommunen først reagerede, da Ugeposten henvender sig.

- Det er ikke korrekt, at vi først reagerede, da journalisten henvendte sig. Der blev foranstaltet indsatser med det samme, familien flyttede til Gribskov. Indsatsen er imidlertid blevet hævet, da det viste sig at hjælpen ikke var tilstrækkelig og god nok. Vores undersøgelse af sagen har givet læring i forhold til, hvordan vi sikrer bedre koordinering.