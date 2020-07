Vi skal kigge på, om vores organisering og procedurer er tilstrækkelige til, at vi kan fange eventuelle udfordringer, siger Mette Bierbaum, centerchef for sundhed og ældre i Gribskov Kommune. Modelfoto Foto: Rawpixel.com - stock.adobe.com

Alvorlige fejl på sundhedsområdet

Det seneste års tid har der været ’større problemer’ eller ’væsentlige mangler’ i hjemmesygeplejen, på flere plejehjem og på et

genoptræningscenter i Gribskov Kommune, viser

tilsynsrapporter.

Gribskov - 17. juli 2020 kl. 04:21 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som det tidligere har været beskrevet på sn.dk har Attendos plejecenter Udsigten i Græsted i juni et påbud, da der var fejl i 13 ud af 14 målepunkter. Heriblandt for at have kanyler og sprøjter liggende, der var udløbet tilbage i 2011. Men det er langt fra første gang, at der er problemer på ældre- og sundhedsområdet i Gribskov Kommune.

Tilsynsrapporter fra Styrelsen for patientsikkerhed og revisionsfirmaet BDO viser, at ældre- og sundhedsområdet det seneste år har været problemfyldt med fejl og mangler i både hjemmesygeplejen, på flere plejehjem og på et nu lukket genoptræningscenter.

Sidste år konstaterede styrelsen, at der var 'større problemer af betydning for patientsikkerheden' i hjemmesygeplejen, på genoptræningscentret Toftebo og altså senest på plejehjemmet Udsigten.

På plejehjemmene Helsingegården og Skovminde har der været 'en del/og eller væsentlige mangler', som ifølge styrelsen ville kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes.

- Sigtet skal selvfølgelig være, at man har så få fejl som muligt, og der skal være minimalt med fejl, som har betydning for patientsikkerheden. Hvis der sker fejl - og det kan der selvfølgelig altid gøre, når man har med mennesker at gøre - skal man lære af de fejl og bruge tilsynsrapporter aktivt som et læringsredskab og sikre, at det ikke sker igen, siger Mette Bierbaum centerchef for sundhed og ældre i Gribskov Kommune.

Efter et tilsynsbesøg i hjemmesygeplejen i januar blev det konstateret, at problemerne var blevet løst, og på Toftebo, der lukkede i foråret, lød det i november efter et opfølgende tilsyn, at der på rehabiliteringscentret var 'mindre problemer' på grund af mangler i dokumentationen.

På Skovsminde og Helsingegården plejecentre er alle punkter i handleplanerne gennemført og effektueret, oplyser Mette Bierbaum.

Det seneste års fejl og mangler er fundet af Styrelsen for patientsikkerhed og revisionsfirmaet BDO, der kommer på både anmeldte og uanmeldte besøg for at tjekke, at behandlingssteder overholder lovgivningen og retningslinjerne på sundhedsområdet om blandt andet medicinhåndtering, hygiejne og medarbejdernes pleje af borgerne.

Medicinfejl og bordsøvn Af tilsynsrapporterne fremgår det, at der i hjemmesygeplejen blandt andet ikke blev fulgt op på, at en borger havde en blodsukkerværdi på over 20, og på Skovsminde Plejecenter, der drives af Altiden, var der uoverensstemmelser mellem medicinskemaet og beboerens doseringsæske.

På Helsingegården Plejecenter blev der også konstateret problemer med medicinhåndteringen, og beboerne lå desuden og sov ved bordet i længere tid.

På Toftebo manglede personalet instrukser, og nogle var mangelfulde, hvilket havde en betydelig risiko for patientsikkerheden 'hvis behovet for intervention alene baserer sig på det enkelte personales faglige skøn og kompetencer', som der står i tilsynsrapporten.

På Udsigten rummede fejl og mangler i medicinhåndteringen 'en alvorlig risiko for patientsikkerheden', ifølge Styrelsen for patientsikkerhed.

Mette Bierbaum, hvad er der blevet gjort for at løse problemerne?

- Der har været handleplaner, hvor der har været de meget kritiske fund, og der er arbejdet systematisk med at rette op siden tilsynet. Der har også været gennemført undervisning i dokumentationssystemet, og det er blevet tjekket, at de instrukser, der skal være tilstede, er det, og at personalet kender dem.

Den sundhedsfaglige kvalitet kan måske give borgerne i Gribskov anledning til at blive nervøse for dem selv og deres pårørende. Hvad vil du sige til dem?

- Der bliver arbejdet benhårdt på at undgå fejl, og hvor vi er vidende om, at der sker nogle uhensigtmæssigheder eller påbud, går vi selvfølgelig tæt på.

Rod i dokumentationen På både Helsingegården, Toftebo, Udsigten, Skovsminde, og i hjemmesygeplejen blev der konstateret fejl, mangler eller manglende sammenhæng i dokumentationen.

I hjemmesygeplejen var der under tilsynsbesøget mangler i fire ud af seks journaler, der drejede sig om den sygeplejefaglige beskrivelse af patientens nuværende og potentielle problemer.

På Helsingegården konstaterede BDO, at der manglede sammenhæng i den sundhedsfaglige dokumentation', og på Udsigten var dokumentationen mangelfuld og usystematisk i alle tre journaler, der blev gennemgået, hvilket 'rummer en betydelig risiko for patientsikkerheden'.

Der var samtidig ikke nogen instruks for, hvordan personalet skulle føre dokumentationen, eller hvad de skulle gøre, hvis der opstod pludselig sygdom eller ulykke. Instrukser manglede der også på Toftebo, hvor der endvidere manglede en 'systematisk tilgang' til dokumentationen.

En del af forklaringen på de gennemgående problemer med dokumentationen på tværs af hjemmesygepleje, plejehjem og genoptræningscenter, skyldes, ifølge centerchef Mette Bierbaum, at der er kommet et nyt dokumentationsredskab, som alle kommuner har skullet implementere på ældre- og sundhedsområdet.

- Inden for det seneste halvandet år er man overgået til et nyt dokumentationsredskab, og under implementeringen har der været udfordringer med at lære det at kende. Ikke alle har været lige skarpe til at fange, hvordan man bruger det, og hvordan man dokumenterer korrekt i systemet. Det forklarer ikke, at der har været dårlige instrukser, men det forklarer, at dokumentationen ikke har været skarp nok, siger hun.

Centerchefen oplyser, at undervisning i dokumentationssystemet sidenhen har været intensiveret, 'hvor der har været udfordringer'.

Er der ikke noget grundlæggende galt, når der er tale om 'større problemer' og en del handler om dokumentation?

- Selvfølgelig skal man ikke have større problemer for patientsikkerheden. Så skal der rettes op lynhurtigt. Målet er også, at der helst ikke er fejl, og hvis de er der, skal man ikke lave dem to gange.

Egenkontrol Endnu tidligere er der også blevet konstateret problemer med betydning for patientsikkerheden hos hjemmesygeplejen i Gribskov - BDO fandt flere alvorlige fejl i medicinhåndteringen ved et besøg i 2018.

Hvorfor bliver der ved med at være problemer?

- Når der har været udfordringer med dokumentation og et nyt system, har det været svært at navigere i det. Målet er hele tiden, at der skal være så få fejl som muligt, og kvaliteten skal være i orden, og hvis der sker fejl, skal det rettes op. I flere af tilfældene er påbuddene også hævet igen, så man har lavet et ordentligt stykke arbejde, og man har fulgt de anbefalinger, som der ligger fra tilsynsmyndigheden, svarer Mette Bierbaum.

Hvordan sikrer I, at der fremover ikke opstår problemer og fejl af den her karakter?

- Jeg kender ikke den nuværende organisering helt til bunds, men et fokus fra min side vil være, at vi har en kvalitetsorganisation, som følger op. Vi skal kigge på, om vores organisering og procedurer er tilstrækkelige til, at vi kan fange eventuelle udfordringer. Vi skal spørge ind til arbejdsgange og foretage egenkontrol med et forebyggende sigte, så vi undgår de samme fejl. Vi ved, at medicinområdet kan give problemer, og rigtig meget ligger selvfølgelig ude på det enkelte plejecenter, men vi skal lære af hinanden på tværs.