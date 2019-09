Gribskov, Gribskov Rådhus, Rådhus, Vandkunst, Hans Chr. Rylander. ¬ Foto: Lars Skov Foto: Fotograf Lars Skov

Altiden overtager Kirkeleddet

Gribskov - 19. september 2019 kl. 09:26 Af Hanne Guldberg Mikkelsen

Altiden overtager boligerne på Kirkeleddet 6 efter Gribskov Kommune og vil fremover tilbyde hjem til voksne borgere med autisme. Det betyder nyt liv i bygningerne - en fordel for både borgere og kommunen. Overtagelsen bekræfter det gode samarbejde mellem kommunen og Altiden, der i forvejen er leverandør af en række velfærdsydelser i kommunen.

Det skriver Gribskov Kommune i en pressemeddelelse.

Altiden har overtaget boligerne på Kirkeleddet 6 efter Gribskov Kommune. Altiden driver i forvejen Kirkeleddet 8 i Græsted og vil nu lægge de to adresser sammen og skabe et nyt, samlet botilbud for borgere med autisme.

Gribskov Kommune flyttede for nylig borgerne fra botilbuddet Kirkeleddet 6 til det nye botilbud Gydehøj i Esbønderup, som er en sammenlægning af de to tidligere afdelinger af botilbuddet Kobbelhusene.

Overtagelsen glæder formand for Ældre, Social og Sundhed, Birgit Roswall (V):

- Vi har i et fint samarbejde med Altiden, som vi kender godt. Vi har fuld tillid til deres måde at drive pleje på, og så er det jo bare rigtig godt, at Altiden kan skabe synergi ved at lægge Kirkeleddet 6 og 8 sammen" siger formanden.

Administrerende direktør i Altiden Mirian Toft bekræfter det gode samarbejde med kommunen:

- Vi har i en årrække arbejdet tæt sammen med Gribskov Kommune særligt på ældreområdet, og vi ser frem til at udvide det gode samarbejde med det nye tilbud til voksne borgere med autisme. Selvom autismeområdet er nyt for Altiden her i Gribskov, så har vi lang og solid erfaring på området fra vores øvrige seks tilbud i Danmark. Vi glæder os til at åbne dørene og byde indenfor til gode, trygge hjem i dejlige omgivelser, siger direktøren.

Hun glæder sig til at byde de nye borgere velkommen:

- Nu skal der atter lys i vinduerne her på Kirkeleddet, og huset får fornyet liv, når vi snart kan byde velkommen til de første beboere i lyse og moderne rammer. Vi har i forvejen et botilbud for borgere med handicap i naboejendommen, og vi bor dør-om-dør med en børnehave, så rammerne for et trygt og godt hjem er på plads. Nu glæder vi os til at fylde dem ud med nærvær, omsorg og specialiserede tilbud til voksne borgere med autisme, siger direktøren.

Overdragelsen af boligerne på Kirkeleddet 6 er en del af Gribskov Kommunes boligstrategiske handleplan. Planens overordnede formål er at sikre borgerne bedre vilkår og udnytte kommunens bygninger på den mest optimale måde.