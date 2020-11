Alternativ juletræstænding: Ild ned gennem gågaden

- Denne dag har vi fået spejderne til at lave 12 bålfade hele vejen ned gennem gågaden og VP Arkaden, hvor man så kan få et snobrød og en godtepose. Der vil være plads til ti børn ved hvert bålfad, siger Conny Nielsen.

I december måned, nærmere bestemt lørdag den 12., har Gadekærforeningen og Helsinge Powerbank desuden planer om at arrangere et julemarked. Alle butikkerne er inviteret til at have en bod, og forhåbentlig kommer der også en julemand. Og Café Sef har givet tilsagn om at levere flæskestegssandwiches, ligesom der vil blive solgt gløgg og æbleskiver.