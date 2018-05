Se billedserie Formand Henrik Ewald (t.v.), træfkoordinator Jørgen Sørensen og Pernille Albjerg Sørensen var i særdeles godt humør fredag morgen, hvor de sidste ting blev gjort til pinsens veterantræf. Foto: Allan Nørregaard

Alt er klappet og klart til det 22. veterantræf

Gribskov - 18. maj 2018

Efter en overskyet morgen er solen begyndt at varme og skinne ned over marken, hvor telte og gamle maskiner er blevet sat op. Endnu mangler de mangler de sidste ting til Græsted Veterantræf, men faktisk er man bedre med end på samme tidspunkt tilsvarende år, og derfor er smilet også ekstra stort hos Pernille Albjerg Sørensen fra foreningens bestyrelse, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Der er virkelig god stemning, og folk er meget spændte. For første gang nogensinde er vi faktisk der, hvor vi skal være. Det gør det mindre stresset, og vi kan snakke sammen på en anden måde. Det er så prisværdigt, at folk bruger så meget tid på at stille op, siger hun.

De sidste 14 dage har 50 frivillige puklet nærmest i døgndrift for at få det hele til at spille, og de første camperende gæster har allerede gjort deres indtog.

Veterantræffet har i år taget flere nye tiltag, og et af dem er, at gæsterne får udleveret en blanket, de kan aflevere når de går, hvor de kan skrive input og forslag.

- På den måde kan vi få mere ris og ros og forbedre os. Hvad er det, der gør, at folk kommer her? Det kan vi finde ud af på den måde. Vi går målrettet efter familierne. Vi er et veterantræf, men det er vigtigt, at der også er fornyelse, men i »veteran-rammer«, lyder det fra Pernille Albjerg Sørensen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis lørdag, hvor Græsted Veterantræf åbner klokken 10.