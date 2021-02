Se billedserie Hundredvis af mennesker var ude på Arresø i løbet af weekenden. Foto: Jan F. Stephan

Alle søer er nu lukket for færdsel

Gribskov - 17. februar 2021 kl. 12:24 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Onsdag formiddag var det slut. Gribskov Kommune havde i forvejen forbudt færdsel på Arresø, og onsdag kunne kommunen så konstatere, at isen ikke længere er sikker på søen i Græsted Folkepark.

Dermed er ingen af de fire søer, hvor kommunen jævnligt tjekker istykkelse, tilladt at færdes på. Det er Arresø, søen i Græsted Folkepark, Helsinge gadekær og Lergravsøen i Dronningmølle.

Efter en periode med frostvejr døgnet rundt har temperaturen det seneste døgn sneget sig over frysepunktet. Det opdagede en del bilister også onsdag morgen, da de skøjtede rundt på spejlglatte veje rundt om i kommunen. Så sent som tirsdag ved 17-tiden måtte en politipatrulje forklare en gruppe teenagere i Ramløse, at de skulle komme ind fra den usikre is på Arresø, oplyser Nordsjællands Politi.

Mandag kunne Gribskov Beredskab også konstatere, at hundredvis af mennesker gik ude på Arresø:

- Vores indsatsleder har lige været derude, og der er stadig hundredvis af mennesker ude på isen, sagde beredskabschef Jesper Ingeman-Petersen, Gribskov Beredskab.

På disse søer og gadekær tjekker kommunen ikke is-tykkelsen, og der er derfor ikke åbnet for færdsel:

Annisse gadekær, Dragstrup gadekær, Ramløse gadekær, Esbønderup gadekær, Græsted gadekær, Smidstrup gadekær, Udsholt gadekær, Vejby gadekær, Holløse Bredning, Alsønderup Engsø og Solbjerg Engsø.

For nylig demonstrerede cheflivredder John Mogensen og hans datter Tia, hvordan man kan redde sig op, hvis man er gået igennem isen. Et godt redskab er at have to issyle om håndleddene. De kan laves af to stykker kosteskaft, hvor der er en skrue i - og så lidt elastik til at holde issylene fast om håndleddet. Med dem kan man hive sig op af vandet og i sikkerhed.

Derudover har John Mogensen et par andre råd: Sørg for, at der er en på land, der kan tilkalde hjælp. Gå ikke ud på isen, hvis du opdager, at en person er gået igennem isen. Tilkald i stedet hjælp. Har du ikke issyle på dig, kan du i stedet vende dig i vandet, så du har ryggen til isen. På den måde kan du nemmere komme op.