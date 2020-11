Alarmen afblæst: Kvinder delte bare halloween-slik ud

Forleden var der på døgnrapporten en anmeldelse om, at to kvinder, der var kørende i en rød bil, mandag eftermiddag havde tilbudt chokolade til en 10-årig pige, der kom cyklende på Bonderupvejen i Gilleleje.

En borger har efter at have set omtalen henvendt sig og forklaret, at der var tale om to lokale kvinder, der delte overskydende Halloween-slik ud.

Det oplyser Nordsjællands Politi.