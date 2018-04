Send til din ven. X Artiklen: Akut mangel på permanente boliger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Akut mangel på permanente boliger

Gribskov - 06. april 2018 kl. 07:00 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden 1. januar i år har Gribskov Kommune i alt 38 gange ikke været i stand til at opfylde ventetidsgarantien. Det er den der siger, at en borger, som er visiteret til en permanent plejehjemsplads, skal have en sådan. P.t. er der seks borgere på venteliste til plejehjem. Typisk må disse vente tre uger til en måned længere på at få plads.

Derfor skal midlertidige pladser på plejecentret Trongården i Vejby nu formentlig bygges om til permanente plejeboliger. Det drejer sig om seks midlertidige boliger, som kan blive til tre permanente.

Sammenlægningen er nødvendig, fordi de midlertidige pladser ikke er store nok til at fungere som permanente boliger.

Der var enighed i udvalget for ældre om ombygningen. Kun Knud Antonsen (V) stemte imod.

- Der er generelt et stort behov for akutpladser, så jeg synes, det er tosset at nedlægge nogen nu, siger Knud Antonsen.

- Vi har til næste år 72 nye plejehjemsboliger på Bauneager i Gilleleje, så da er vi dækket ind. For dem, som har et akut behov for at komme på plejehjem, reducerer vi med ombygningen på Trongården antallet af akutpladser. Toftebos akutpladser er fuldt belagt, og presset ligger fortsat på akutpladserne. Jeg tror ikke, det bliver mindre. Behovet for akutpladser var der i øvrigt også sidste forår - den slags tryk kommer i perioder. I stedet for at lave seks pladser om til tre, er der seks, der mister mulighed for den nære pleje, siger Knud Antonsen.

Formand for udvalget for ældre, social og sundhed, Pia Foght (S), er ikke enig. Hun mener, det er nødvendigt at afhjælpe den akutte mangel på permanente pladser.

- Vi skal opfylde vores garantiventelister. Vores plejehjemsprognose viser, at vi både nu og på sigt kommer til at mangle pladser - både midlertidige og permanente, siger Pia Foght.

Etablering af tre permanente plejeboliger koster 842.250 kr. (udgift per bolig: 280.750 kr.). Et alternativt forslag på to boliger vil stå i 677.500 kr. (udgift per bolig: 338.750 kr.). Udgiften per bolig er lavest, hvis der etableres tre boliger. Dette hænger blandt andet sammen med, at etablering af byggeplads og teknikerhonorar næsten er det samme for to som for tre boliger. Desuden er der en »gentagelseseffekt«, som gør det relativt billigere at etablere den tredje bolig.