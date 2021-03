- Det gør mig ked af det, fordi vi i forvejen står og mangler så mange penge på området, siger byrådsmedlem om millionforbrug på vikarer i ældreplejen.

Send til din ven. X Artiklen: Aktindsigt afslører: Gribskov har brugt 16 mio. kr. på vikarer i ældreplejen på bare ét år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aktindsigt afslører: Gribskov har brugt 16 mio. kr. på vikarer i ældreplejen på bare ét år

Gribskov - 05. marts 2021 kl. 17:25 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

16,2 mio. kr. Så mange penge har man i ældreplejen i Gribskov Kommune i 2020 brugt på at hyre vikarer. Alene i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen har man brugt 15,5 mio. kr. Det viser en aktindsigt, Ugeposten har fået.

Og det høje beløb ryster byrådsmedlem Betina Sølver. Hun er tidligere formand for ældreudvalget.

- Det er sindssyg mange penge, vi kunne have brugt på bedre ældrepleje i stedet. Det er super-ærgerligt, men det afspejler for mig at se, at folk ikke har lyst til at arbejde for Gribskov Kommune. Det er trist, siger Betina Sølver, der er løsgænger.

At beløbet er så højt, overrasker hende dog ikke.

- Vi har før set meget høje tal. Så det overrasker mig desværre ikke. Men det gør mig ked af det, fordi vi i forvejen står og mangler så mange penge på området. Derfor er det ekstra ærgerligt, at vi bruger så mange penge på vikarer, som unægtelig koster mere end fastansatte, siger hun.

Skal reducere budgetter I Gribskov Kommune erkender Mette Bierbaum, centerchef for sundhed og ældre, at millionforbruget på vikarer presser økonomien.

- Det er klart, at vikarudgifter udfordrer budgettet. For vi har en opgave med at reducere budgettet. Men vi skal samtidig sikre os, at borgerne får den hjælp, de skal have. Men vikarer er alt andet lige en tak dyrere. Derfor har vi brug for at ansætte fast personale. Det giver også bedre kvalitet for borgerne, siger hun.

Ugeposten har gennem den seneste tid beskrevet, hvordan der flere steder på ældreområdet i Gribskov Kommune er udfordringer. Blandt andet hvordan dødssyge borgere er blevet svigtet i deres sidste tid. Senest beskrev vi, hvordan sygefraværet tårnede sig op i ældreplejen. I hjemmesygeplejen var det gennemsnitlige sygefravær i 2020 på 11 pct. Fagforeningerne FOA og Dansk Sygeplejeråd fortalte også om et 'betændt arbejdsmiljø' og fortalte om medarbejdere, der var blevet overfuset.

Mangler medarbejdere Ifølge Mette Bierbaum er der flere grunde til, at man i 2020 har været nødt til at hyre så mange vikarer.

- Der er et rigtig stort behov for at rekruttere nye medarbejdere, og det er den opgave, vi er i gang med. Det er klart, at når der ikke er mandskab nok, skal vi stadig sikre, at borgerne får den hjælp, de har brug for, og så er vi nødt til at trække på vikarer. Men det er klart, at vi vil foretrække at have faste medarbejdere, siger hun og fortsætter:

- Samtidig har vi haft en tilgang af borgere. Det gør, at vi skal levere mere hjælp. Opgaven er simpelthen vokset undervejs. Det er derfor, vi har så stort fokus på at gøre os attraktive over for nye medarbejdere, og vi har heldigvis en oplevelse af, at der er søgning, og at kolleger trækker nye medarbejdere ind. Det er rigtig dejligt, siger hun og fortæller, at der i øjeblikket bliver ansat flere medarbejdere, end der stopper.

Corona presser FOA fortalte, at medarbejdere har oplevet at blive overfuset. Spiller det også ind på problemerne med at fastholde medarbejdere?

- Det er selvfølgelig ikke i orden, hvis der er røget en finke af panden. Men mit generelle indtryk er, at vi har en god dialog, og jeg hæfter mig ved, at Dansk Sygeplejeråd oplever, at vi med den nye organisering og MED-organisation (medbestemmmelsessystemet, red.) har fået godt gang i nogle lokale drøftelser, siger Mette Bierbaum, der også fortæller, at man har været presset af corona.

- Har vi haft medarbejdere, der har haft det mindste hoste, snue eller feber, så har de skullet blive hjemme. I starten - før vi kunne teste - skulle man ifølge retningslinjerne blive hjemme i ret lang tid. Det har også påvirket vores sygefravær og vikarforbrug, siger hun.

Hvor er visionerne? Spørger man Betina Sølver stikker problemerne med ældreplejen i Gribskov dog dybere. Hun mener, at man i byrådet også må tage en del af ansvaret på sig.

- Det går dårligt på stort set alle parametre. Både i forhold til økonomien, hvor der er sparet så meget, at kvalitetsstandarderne er sænket utrolig meget, at der for eksempel kun bliver gjort rent hos de ældre hver tredje uge. Samtidig er vi en af de kommuner, der har det højeste sygefravær, og når folk siger op, har vi svært ved at rekruttere nye medarbejdere. Så det hele bider sig selv i halen.

- Det er uanstændigt og respektløst, at vi i kommunen behandler de ældre sådan. Men vi politikere må også se indad. Det er som om, at ældreområdet har fået lavstatus. Vi diskuterer og drøfter slet ikke, hvilke værdier vi ønsker at have i vores ældrepleje. Hvorfor diskuterer vi kun den slags, når det kommer til udvikling af byer og byggerier? Der mangler simpelthen visioner for ældreområdet. Og hvis vi skal kunne fylde de mange nye boliger, der bliver opført i øjeblikket, op, er vi nødt til at have nogle visioner for velfærden. Så fok ude kan se, at vi rent faktisk arbejder på at ændre nogle af de ting, der er kommet fra. Ellers har ingen lyst til at flytte hertil.

Det væltede i 2014 Men vi har et serviceloft, der er nået - og økonomien er presset. Er det ikke meget naturligt, at man så mest snakker om, hvordan man kan få det til at løbe rundt?

- Hvis man langt tidligere havde haft nogle visioner for velfærdsområdet, var vi måske ikke endt i den situation i første omgang. Hvis man rent faktisk havde diskuteret andet end bygninger og infrastruktur, kunne det være, vi havde undgået nogle af de otte-ti sparerunder alene på ældreområdet, der har været i min tid.

- Det hele væltede allerede i 2014, da man lavede det store ældreudbud. Der troede man, at man kunne spare mellem 60 og 80 mio. på at sende opgaverne i udbud. Derfra er det bare blevet værre og værre.