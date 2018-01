Agent 007's butik omstiller sig til en ny tid

- Jeg fortsætter med fotografere, men behøver ikke at have en butik og et atelier i en gågade for at kunne gøre det. Frem over vil jeg have mit kontor hjemme, hvor vi bor på Syrenvænget i Helsinge. Her fra vil jeg tage ud på fotoopgaver - og dem er der mange af. Flere og flere af de voksne eller børn, eller hele familier, der vil fotograferes, ønsker at det sker uden for atelieret, for eksempel ude i naturen. Det med at gå ind i en butik for at aftale, hvordan man ønsker at blive fotograferet, er ikke så naturligt i dag, som det har været. Nu vil kunderne heller ringe eller kontakte os via nettet. Selv om jeg gennem mange år har været aktiv i Helsinge Erhvervsforenings detailhandlergruppe for at trække kunder til Helsinges mange butikker, er vi i vores egen butik nødt til at omstille os til den vej, udviklingen går.