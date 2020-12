Aftale på plads: Gribskov får ny nærpoliti-station

Ifølge justitsminister Nick Hækkerup (S) bliver mindst fem politifolk tilknyttet hver nærstation. Stationen vil have åbent for fysiske henvendelsen minimum 15 timer om ugen.

"Det her er jo en helt ny kurs på området, hvor vi ser en decentralisering frem for endnu mere centralisering. Det er det, vi borgmestre har skreget på de seneste 15 år. Det er også blevet lovet ofte, men altså først nu ført ud i livet. Jeg har været i tæt dialog med justitsministeren og han har besøgt mig flere gange her i Gribskov. Jeg er glad for, at han og aftaleparterne har lyttet og at der er skiftet retning i Danmark. Det vil skabe mere tryghed, bedre forebyggelse og lokalt samarbejde, mange steder i landet, fortsætter Anders Gerner Frost.