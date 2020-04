Billedet her viser Karl Erik Frederiksen i rollen som både journalist og fortæller, da han som optakt til kommunalvalget i 2017 skulle sætte scenen for de lokale vinkler i teatergruppen Teatergrads debatstykke Demokrati. Foto: Allan Nørregaard

Afsked med avisbudet, der blev redaktør og fortæller

Gribskov - 16. april 2020 kl. 15:22 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Områderedaktør Karl Erik Frederiksen på Frederiksborg Amts Avis og sn.dk går på pension 1. juni. Hans sidste arbejdsdag på redaktionen i Helsinge er fredag den 17. april, skriver Frederiksborg Amts Avis:

Den gamle talemåde om at starte som avisbud og ende som millionær passer ikke på Karl Erik Frederiksen, men avisbud har han dog været som knægt i Ringsted.

Pengene jagtede han ikke, men han fandt til gengæld glæden ved at fortælle historier, og ad den vej blev han i stedet rig på oplevelser i sit snart 70 år lange liv. Han blev journalist.

Lysten til at skildre samfundet på godt og ondt og beskrive verden, som mennesker oplever den så forskelligt, har ofte været en drivkraft, og så blev den unge Karl Erik Frederiksen formet af de tanker, højskolebevægelsen bygger på.

- Fra folkehøjskoleophold i Sverige lærte jeg tidligt, at man godt kan være tæt på og være sammen med mennesker, uden at man behøver, at være enige om alt. Det handler om at gå efter bolden og ikke manden, og det er på samme måde med journalistikken, her handler det også om at gå efter sagen, siger Karl Erik Frederiksen.

Søndag den 10. maj fylder han 70 år. Fødselsdagen er hans anledning til at sige farvel og tak. Karl Erik Frederiksen går således på pension fra sit nuværende job som områderedaktør ved Frederiksborg Amts Avis' redaktion i Gribskov. Hans sidste arbejdsdag er fredag den 17. april.

Han har bestredet posten siden den 1. januar 1989, og kender hele »pastoratet« som sin egen bukselomme, både den særlige natur, mange af de aktive og frivillige, der binder et lokalsamfund sammen, »pingerne« - mange af dem også før de blev noget ved musikken og politikerne på både første og sidste række.

Karl Erik Frederiksens vej ind i journalistikken kom via jobbet som avisbud ved Ringsted Folketidende/Dagbladet.

- Allerede i skoletiden havde jeg sammen med en kammerat et pressebureau, der leverede indhold til skoleblade rundt om i Danmark, og senere skrev jeg om koncerter og pigtrådsmusik til Dagbladet i Ringsted, hvor jeg er vokset op, fortæller Karl Erik Frederiksen.

På Dagbladet var han linjebetalt ungdomsmedarbejder i nogle år, inden han startede på journalistuddannelsen på Danmarks Journalisthøjskole i Århus med praktik på den nu hedengangne Demokraten.

Som nyuddannet i 1975 fik Karl Erik Frederiksen hurtigt job på Aktuelt (senere Det Fri Aktuelt), hvor han havde mange skiftende funktioner fra redaktionssekretær, nyhedsredaktør for avisens lokalstof, skrivende med speciale i socialt og uddannelsesstof (og jazz), debatredaktør m.v.

Men 1. januar 1989 skiftede han København ud med Helsinge, hvor han blev lokalredaktør.

- Jeg boede allerede i Skærød i forvejen og ved at skifte job til Frederiksborg Amts Avis fik jeg en langt bedre sammenhæng mellem både mit familie- og arbejdsliv og et aktivt fritidsliv. Og samtidig fik jeg muligheden for at skrive om det samfund, som jeg var blevet en del af, siger Karl Erik Frederiksen.

Med mere end 30 år i samme job så har det været et godt match - selvfølgelig ikke uden uenigheder. Det klarer ingen i 30 år i samme job, men uenigheder de handler jo om bolden, ikke manden.

Ved siden af sit job som redaktør på Frederiksborg Amts Avis har Karl Erik Frederiksen altid været optaget af at fortælle historier. Det gør han også i sin fritid, hvor han i mange år har været en del af Nordkystfortællerne, som han selv var med til at grundlægge. Her fortæller medlemmerne historier - mundtligt og uden manuskript - det kan være alt fra gamle sagn til vandre- eller røverhistorier.

- Når jeg arbejder som journalist, så sætter jeg altid en ære i at bygge mine artikler op på kilder og på facts. Det sætter nogle begrænsninger for fantasien, og derfor er det så befriende at have et andet sted, hvor jeg kan fortælle absolut udokumenterede historier, siger Karl Erik Frederiksen.

Selv har han i mange år underholdt med lokale folkelige overleveringer, hvor af nogle også er gengivet i bogen »Troldtøjets Sand - og andre vandrehistorier fra Tibirkes og Arresøs opland«, som han udgav i 2000 og nu er på vej til at blive genoptrykt.

Planen for sit otium er at holde fast i at fortælle historier - både mundtligt og om muligt i bogform.

- Nordkystfortællerne kan jeg ikke undvære, og jeg har også et par strandede bogprojekter, der venter på mig, ligesom jeg har et par ejendomme, jeg skal have sat lidt mere skik på, både mit dejlige hus i Tisvilde og en lille perle i Sverige midtvejs mellem Vänern og Vättern, lige ved Götakanalen. Og så skal jeg have mere tid til at være bedstefar, siger Karl Erik Frederiksen, der er far til tre børn, og det er der indtil videre kommet tre børnebørn ud af i alderen tre til ti år.

På grund af den aktuelle situation med coronavirus er det ikke muligt at afholde reception. Kilder og læsere er dog velkomne til at kigge indenfor på redaktionen og hilse på Karl Erik Frederiksen på hans sidste arbejdsdag. Der står håndsprit lige inden for døren i Østergade 36 i Helsinge. Her har Karl Erik Frederiksen sidste arbejdsdag fredag den 17. april.