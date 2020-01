Se billedserie Den private lodsejer har tydeligt markeret, at han ikke ønsker offentlig færdsel.

Send til din ven. X Artiklen: Afgørelse: Forkert at forbyde adgang til gammel sti Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Afgørelse: Forkert at forbyde adgang til gammel sti

Gribskov - 31. januar 2020 kl. 19:30 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver nu den tilladelse, som Gribskov kommune i 2018 gav en lodsejer til at holde offentligheden borte fra en gammel sti på sin ejendom ud mod Arresø, skriver Frederiksborg Am ts Avis lørdag:

Gribskov Kommune skal nu omstøde den afgørelse, som blev truffet den 17. august 2018 om en 800 meter lang sti, der går mellem grundejerforeningen Bakkelandets fællesareal i Huseby ud mod Arresø til Klintevej tættere på Annisse. Efter langvarig polemik mellem Gribskov Kommune og blandt andre Bakkelandets Grundejerforening og Annisse Lokalråd traf kommunen dengang den beslutning, at offentligheden ikke skulle have adgang til stien ud for de tre matrikler, som har adressen Præstevej 70.

Afgørelsen blev indklaget af Danmarks Naturfredningsforening - med opbakning fra Bakkelandets Grundejerforening, og nu har Miljø- og Fødevareklagenævnet truffet den afgørelse, at afgørelsen skal ophæves og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Gribskov Kommunes afgørelse var konsekvensen af en klage fra Annisse Lokalråd og Bakkelandets Grundejerforening over, at offentligheden ikke længere kunne benytte stien, fordi ejeren havde fældet en række træer, som lå henover stien.

Med afgørelsen fulgte kommunen den nuværende og den tidligere ejers synspunkt, at der aldrig har gået en offentlig »menneskeskabt« sti henover arealet.

Stien er først blevet synlig på luftfotos, der er taget i 2006, noterede kommunen.

Da kommunens sagsbehandlere besigtigede stedet inden afgørelsen, kunne ejeren desuden vise, at de fældede træer ikke spærrede for offentlighedens adgang langs søen.

Den begrundelse er blevet anfægtet af Danmarks Naturfredningsforening. Kommunen har foretaget en utilstrækkelig vurdering af, hvor længe stien har eksisteret »da det er for usikkert at lægge luftfotos til grund, idet stien på luftfotos skjules af skovbevoksning og højt græs på arealerne, selv om den er tydelig på jorden.«

Naturfredningsforeningen har også påpeget, at stien hænger sammen med en sti hen over Naturstyrelsens nabomatrikler, der er bortforpagtet. Naturstyrelsen har i forpagtningskontrakterne skrevet, at offentligheden skal have adgang, og at der skal være låge i begge ender af arealet, hvis det benyttes til græsning.

I klagen bemærkes også, at Gribskov kommune i 2012, hvor der også blev klaget over blandt andet fældede træer, fastslog, at offentligheden skal have adgang.

Der har længe været en »hyppigt benyttet gennemgående sti i et varieret og naturskønt område langs Arresø,« skrev naturfredningsforeningen i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skriver nu, at adgang til fods og på cykel ad veje og stier i det åbne land i henhold til naturbeskyttelsesloven kun helt eller delvist kan forbydes, »hvis færdslen er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlig grad generer privatlivets fred, eller hvis der er behov for beskyttelse af plante- og dyreliv.«

Nævnet finder ikke, at kommunens notat fra besigtigelsen er et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om der er tale om en sti, hvor offentligheden kan forbydes adgang i henhold til naturfredningsforeningen. Nævnet fastslår også, at de indsigelser, som blandt andet lokalrådet og grundejerforeningen kom med under sagens behandling burde have været behandlet i afgørelsen.

Miljø- og Fødevareministeriets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, står der i vejledningen til de implicerede.

Formanden for Bakkelandets Grundejerforening Ole Kien er glad for, at sagen om stien på det private areal mellem grundejerforeningen og Naturstyrelses område nu er afgjort.

- For os var det helt uforståeligt,m at Gribskov Kommune i 2018 kunne nå frem til det resultat, at stien aldrig har eksisteret. I mange, mange år har vi kunnet gå hen over jordstykket, men pludselig en sommerdag i 2018 måtte vi opgive, fordi der lå fældede træer hulter til bulter hen over det hele. Vi troede selvfølgelig, at kommunen ville give os medhold, fordi den i 2012 havde fastslået, at der skulle være offentlig adgang, siger Ole Kien.

- Det er ikke fordi, det er så mange, som benytter stien. På nogle dage er det måske bare et par stykker. Andre gange omkring 10, siger han.

Det var meningen, at pilgrimsruten Esrum-Tisvilde skulle være gået gennem arealet på etapen mellem Annisse og Ramløse. Derfor er der på indgangen til grundejerforeningens fællesareal sat et skilt op for ruten. På det kort, som vandrerne går efter, føres ruten dog udenom. Den går i stedet på den trafikerede Præstevej og gennem asfaltvejene i Bakkelandet.

- For os gælder det om at skabe goodwill for den i alt 100 kilometer lange vandrerute. Derfor ønsker vi ikke konflikter med private lodsejere. Jeg håber, at afgørelsen på klagesagen nu gøt det muligt for os at benytte stien uden at komme i konflikt med nogen, siger Rigmor Westh Baagøe, der er formand for Foreningen Esrum-Tisvildevejen.

- Hver eneste dag hele sommeren er der vandrere ude på ruten, men når de når til strækningen mellem Annisse og Ramløse stopper de, fordi de ikke ønsker at gå på asfalterede veje - og slet ikke Præstevej, som er meget trafikeret. Det er synd. På den måde går de glip af den smukke tur fra Ramløse og gennem Holløse Bredding til Tisvilde. Derfor går vi ind for, at offentligheden skal have mulighed for at gå på stierne langs Arresø, siger Rigmor Westh Baagøe.

Ejeren af Præstevej 70 - ejendomsmægler Christian Jessen, som også er formand for Helsinge Erhvervsforening - ønsker ikke at kommentere afgørelsen.

- Jeg ønsker ikke at udtale mig. Jeg kan ikke se, at offentligheden har nogen interesse i at Frederiksborg Amts Avis skriver om sagen, siger han.