Torben Møgelhøj: Vi skal være forberedt på, at antallet af ældre stiger.

Ældrerådsformand bakker op om privat pleje

Gribskov - 05. april 2019 kl. 12:05 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gribskov: Hvis Gribskov Kommune nu erkender, at det bliver vanskeligt at styre en kommunal enhed, der tilbyde hjemmepleje til borgerne, er det en god idé, at den allerede nu opgiver tanken. Inden længe står man med nye udfordringer, fordi antallet af ældre stiger, siger Torben Møgelhøj, der er formand for Gribskov Ældreråd.

- Vi har ikke haft mulighed for at drøfte de seneste udmeldinger fra politikerne i ældrerådet endnu, men for mit eget vedkommende, kan jeg sige, at det i den aktuelle situation kan være en god idé udelukkende at have private selskaber til at levere hjemmepleje til den pris, som kommunen har fastsat uden udbud, siger Torben Møgelhøj.

Torben Møgelhøj var ældrerådets repræsentant i byrådets netop opløste temaudvalg, som skulle komme med forslag til driften af den kommunale hjemmepleje, når kontrakten med Attendo udløber 31. december. Udvalget pegede på den løsning, der kaldes en godkendelsesmodel uden udbud, og hvor en ny kommunal enhed skulle påtage sig at levere hjemmeplejeydelser på samme måde som godkendte private firmaer.

Nu er der i byrådets økonomiudvalg stemning for, at der ikke skal oprettes en kommunal enhed, der kan levere hjemmepleje, og det vil Torben Møgelhøj ikke have indvendinger mod.

- For den borger, der skal have besøg af en hjemmehjælper, betyder det ikke noget, om vedkommende kommer fra det ene eller andet selskab. Siden 2014, hvor Attendo vandt hjemmeplejen, har ingen af Gribskovs borgere kunnet få besøg af en kommunal hjemmehjælper.

- Når jeg nu selv går ind for, at der udelukkende skal være private leverandører, skyldes det frygten for, at kommunen ikke selv kan levere hjemmehjælpen til samme pris, som den har aftalt med de private, Hvis man forestiller sig den situation, at kommunens enhed bliver nødt til at bede om flere penge fra kommunen, så stiger samtidig den pris, der skal betales til de private selskaber.

- Jeg tror også, at det kan være svært for kommunen at oprette den ny enhed med den nødvendige ekspertise - og det nødvendige antal ansatte. Det er jo ikke gået så godt med at overtage hjemmesygeplejen, og nu skal kommunen ud selv og ansætte det nødvendige antal hjemmehjælpere.. Det samme skal de gøre i konkurrence med de firmaer, der også vil tilbyde hjemmepleje, og samtidig med, at et nyt plejehjem i Gilleleje også skal ansætte folk, siger Torben Møgelhøj. - Hvis det man sparer ved ikke at oprette den ny enhed i stedet kan sikre, at der ikke skæres ned på de ældres muligheder for at få et bad, så er det godt. Men man skal ikke tro, at alle udfordringerne på ældreområdet dermed er slut. Om få år stiger antallet af borgere over 80 år med 30 procent, og den situation skal kommunen kunne magte, siger Torben Møgelhøj.