- Jeg kan godt se det rimelige i, at vi indstiller alle arrangementer, siger Per Roswall. Foto: Karl Erik Frederiksen

ÆldreSagen lukker ned frem til juni

ÆldreSagens afdelinger i Gribskov Vest (Helsinge) og Gribskov Øst (Græsted-Gilleleje) følger nu beslutningen fra organisationens landsledelse om ikke at holde medlemsarrangementer frem til 1. juni.

Det betyder i første omgang, at de to årsmøder, som lokalafdelingerne skulle holde i denne uge, aflyses.

I Græsted-Gilleleje skulle der have været holdt årsmøde på fredag i Gilleleje Hallen. I Helsinge skulle der holdes årsmøde i Kulturhuset i Helsinge på søndag.

- Det er en lang periode, vi ikke kan holde medlemsarrangementer. Men vi kan godt se det rimelige i at gøre det. Mange af vores medlemmer er jo i den alder, som kan rammes hårdt, hvis de smittes, siger Per Roswall, der er formand for afdelingen i Græsted-Gilleleje.