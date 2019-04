Ældre-udgifter skal granskes

Hvad betyder det for økonomien, når op mod 40 ældre skal på plejehjem til september. Foto: Allan Nørregaard.

Gribskov - 11. april 2019 kl. 04:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når politikerne i udvalget for Ældre, Social og Sundhed mødes næste gang i slutningen af april, er det med Birgit Roswall (V) for bordenden i stedet for Pia Foght (S). Formelt sker formandsskiftet den 23. april.

Og selvom man i første omgang undgår at skære på bad og anden service til plejekrævende ældre, er der andre udfordringer, som presser sig på, lyder det fra den kommende formand. Birgit Roswall vil blandt andet sætte fokus på at få styr på de udgifter, som venter på plejeboliger i nær fremtid. 40 borgere var pr. 1. marts på garantiventeliste til en plejebolig, heraf har man ikke kunnet leve op til garantiforpligtelsen på to måneder for 27 borgere. Til september vil en del af presset på ventelisten formentlig lette, da det forventes, at mange af borgerne får plads på det ny friplejehjem Bavne Ager. Men hvad vil det vil betyde for kommunens økonomi?

- Bavne Ager er et friplejehjem, så i princippet er det OK Fonden, der bestemmer, hvem der skal bo der. Men vi har en forventning om, at de tager en del af vores borgere ind. Deres erfaring er, at 80-90 procent af dem, der får plads, bor i den kommune, plejehjemmet ligger i. Og så er det klart, at vi får udgifter til de pladser, vi har behov for. Jo flere, der har behov for en plejehjemsplads, jo flere udgifter får vi. Så hvis de opfylder kravet om at få en plads, skal vi give dem plads og betale den. Det kan udfordre os, siger Birgit Roswall.

Den kommende formand ønsker derfor, at administrationen laver en grundig beregning, så kommunen er forberedt på udgifterne.

- Det er svært at beregne, for hvis de får plads på plejehjem og ikke længere skal passes hjemme, så sparer vi også på hjemmepleje og hjemmesygepleje. Den beregning skal laves. Vi er nødt til at se dybere på, hvad udgifterne bliver. Det er et regnestykke, vi skal blive skarpere på at lave, for vi har hele tiden vidst, vi fik nye pladser, og der er nok ikke lagt penge nok ind i budgettet til, at så mange står til at få en plads, siger hun.

Birgit Roswall vil også gerne se nærmere på, hvad der er årsagen til, at økonomien i hjemmesygeplejen er »løbet løbsk,« som hun formulerer det, med en forventet budgetoverskridelse på 16,5 millioner i 2019.

- Vi skal finde ud af, om vi på nogen måde kan ændre den måde, vi bruger penge på. Jeg kunne godt tænke mig en dialog med borgerne om, hvor vi bruger penge på noget, der kan gøres på en smartere måde, siger hun og peger på, at det kan være for tidligt at afskrive serviceforringelser.

- Det er vovet at sige, at vi ikke risikerer serviceforringelser, for hvis vi ikke får styr på det, er løsningerne enten skatteforhøjelser eller serviceforringelser, og i mit parti går vi ikke ind for nogle af delene, så vi skal kigge på andre løsningsforslag, siger hun.

Vil følge plejen tæt

Den snart afgående formand Pia Foght, vil også følge udviklingen i hjemmepleje og sygepleje tæt.

- Jeg er jo stadig med i udvalget og med i konstitueringen, så jeg vil følge det tæt. Nu valgte vi at stemme for modellen for hjemmepleje, og jeg er nysgerrig i forhold til at følge med på området, siger hun.

Også et kommende sundhedshus og Toftebo har Pia Foghts bevågenhed.

- Hvordan arbejder vi med de to enheder, og hvordan kan de spille sammen med vores rehabiliteringsbehov fremover, siger hun.