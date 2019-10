41 pladser på Toftebo skal erstattes af 12 nye på Helsingegården. Foto: Karl Erik Frederiksen

Ældre må blive på hospitalet

Gribskov - 09. oktober 2019 kl. 03:23 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gribskov Kommune sparer på midlertidige plejehjemspladser uden at vide, om patienter, der udskrives fra sygehusene, er sikret den nødvendige pleje i eget hjem, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det her er ikke gennemtænkt ordentligt, siger formanden for Gribskov Ældreråd, Torben Møgelhøj, om byrådets beslutning om at lukke plejehjemmet Toftebo i Esbønderup.

Her er der 41 midlertidige pladser, som først og fremmest benyttes af ældre borgere, der udskrives fra sygehusene, og som er for svage til at komme direkte hjem i egen bolig eller venter på at komme ind på en permanent plejehjemsplads.

Den gruppe borgere, som får plads på Toftebo, skal i henhold til budgettet for de to næste år skal have plads på 12 nye midlertidige plejepladser i Helsinge, hvis ikke det er muligt for kommunens hjemmesygepleje og hjemmepleje at passe og pleje dem i eget hjem, men det er slet ikke nok, mener Torben Møgelhøj. Formanden for byrådets ældre- og sundhedsudvalg, Birgit Roswall (V), er tilbøjelig til at dele ældrerådformandens betænkeligheder:

- Vi står med mange udfordringer for både hjemmepleje og hjemmesygepleje. Jeg er bekymret for, om vi er i stand til at tage alle patienter hjem til tiden, så nogle af dem må forblive indlagt på sygehusene, fordi vi ikke har en midlertidig plejehjemsplads til dem. Men denne budgetlægning har været det umuliges kunst. Vi har ikke kunne lave et nyt budget uden at gennemføre serviceforringelser, siger Birtgit Roswall, til Frederiksborg Amts Avis, hvor der kan læses mere ældrerådsformandens kritik.