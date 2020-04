Ældre kan få rengøring igen

Der er atter rengøringshjælp til de visiterede borgere.

Gribskov - 20. april 2020 kl. 12:22 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter påske er hjemmeplejen vendt tilbage til en mere normal situation. Det betyder, at de borgere, der er visiteret til rengøring, igen kan få støvsuget og vasket gulv.

- Da corona brød ud, var der en del, der sygemeldte sig i plejen, og for at vi kunne være sikre på at kunne levere de ting, der er nødvendige, var vi nødt til at gå i nødberedskab og pillede rengøring og praktisk hjælp ud af tilbuddet. På den måde havde vi mere personale at sætte ind på andre områder. Nu er folk vendt tilbage - måske fordi, de kan blive testet, hvis de har symptomer og de derfor ved, de ikke bringer coronasmitte til borgerne. Så nu kan vi levere det, vi plejede, siger formand for udvalget Ældre, Social og Sundhed, Birgit Roswall (V).

- Men vi har stadig in mente, at vi igen kan blive nødt til at gå i nødberedskab, hvis situationen ændrer sig, siger hun.

Som Birgit Roswall ser det, er det også vigtigt at sikre, at man ikke får skabt et hygiejneproblem, når der ikke tilbydes rengøring i længere tid.

- Det kan også give sundhedsudfordringer. Så både af hygiejniske årsager og af menneskelig respekt for, at folk ikke skal sidde i skidt og møg, er det helt rimeligt, at dem, der er visiteret til rengøringshjælp, får det. Og dem, der visiteres til det, har et markant behov for det, siger hun.

Der kan dog også være borgere, som ikke har lyst til at få rengøringshjælp i denne tid.

- Hvis borgeren føler sig utryg og kan klare sig uden, er det fair at sige, at man gerne vil beholde visitationen, men ønsker at blive fritaget indtil videre, siger Birgit Roswall.

Udvalgsformanden fortæller, at det indtil videre ikke har været nødvendigt at lade et nødberedskab på plejeområdet træde i kraft.

- Der er et beredskab, som er klar til at gå i aktion, men der har heldigvis ikke været behov for det. Men vi er klar, hvis behovet kommer - også nu, hvor der igen åbnes for andre behandlinger i sundhedsvæsenet, hvor de måske hurtigere vil udskrive patienterne.