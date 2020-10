- Vi blev kastet ud i det og trådte lige ind i orkanens øje. Vi kom fra modebranchen og IT-verdenen og vidste ikke noget om at drive grillbar, siger Trine Fruergaard Fog, som sammen med Jesper købte Speedys på havnen i Gilleleje.

Ægtepar stod af ræset: 'Der er en stolthed i at turde'

Gribskov - 01. oktober 2020 kl. 11:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

- Jeg har altid joket med, at hvis grillbaren her kom til salg, så skulle vi købe den.

Ordene er Jesper Fruergaard Fogs, og joken endte med at blive til virkelighed. For da Speedys Grillbar på Gilleleje Havn kom til salg sidste år, slog parret til, selvom de ingen erfaring havde med fødevarebranchen.

- Vi endte med at købe grillbaren, et byhus midt i Gilleleje og sælge vores lejlighed inden for en uge, siger Trine Fruergaard Fog.

Han og hustruen Trine Fruergaard Fog havde ellers gang i karrieren i København - han som modelagent hos Elite Models og hun som pressechef i IT-firmaet Visma.

Men som mange andre følte de sig fanget i en hverdag, der gik over stok og sten med fuldtidsarbejde - samt en søn på tre år - og nu også en datter på fire måneder.

- Vi var glade for vores jobs, men vi var trætte af vores 9-17-liv, med den trummerum, hvor man skal hente og bringe, lave mad osv., siger Trine.

- Vores barn var i institution fra 8-16 og vi skulle stresse for at nå at hente. Vi synes ikke, det kunne være rigtigt, supplerer Jesper.

Forelsket i Gilleleje Parret drømte om at komme væk fra byen. Og lave noget helt andet, der ikke indebar den samme rutineprægede hverdag.

- Vi ville gerne væk fra København, og Trines forældre bor her i Gilleleje, siger Jesper.

- Og så er vi ret forelsket i Gilleleje. Vi havde en romantisk idé om, at vi skulle drive en lille kaffebar eller sælge puder i en webshop, men vi vidste, vi var nødt til at have en fornuftig fast økonomi for at få tingene til at løbe rundt. Vi bor så også til en tredjedel af den husleje, vi havde i Brønshøj. Spørgsmålet er, om man vil have frihed ved at tjene mange penge, eller om man hellere vil have lave omkostninger, og vi har valgt det sidste, siger Jesper, der peger på, at mange bliver stavnsbundet af dyre huse, biler og andre forbrugsgoder.

80 kilo pomfritter Efter begyndervanskeligheder er parret ved at få fod på tilværelsen som grillbar-ejere.

- Der er mange ting, der er kommet bag på os. For eksempel, at man skal bruge 80 kilo pomfritter om dagen og 40 kilo ribbenssteg. Så man kommer virkelig til at slæbe. De pomfritter flyver jo ikke ind på hylden af sig selv, siger Jesper.

Men selvom der også er masser af arbejde at tage sig af som forpagtere af en grillbar, har de fået en anden fleksibilitet i tilværelsen.

- Her kan vi betale os fra at holde fri, selvom det selvfølgelig er vores ansvar at sørge for, der er folk på arbejde. Så hvis vi ikke kan finde en afløser, når nogen er syg, peger pilen på os selv, siger Jesper.

- Så vi er meget tilfredse med vores valg. Der er en stolthed i at turde gøre noget nyt og lykkes med tingene. Og at bo i Gilleleje, er som at være i sommerhus hele året, siger han.