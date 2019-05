Alle de voksne hunde var ved ankomsten til Dyreinternatet i Roskilde både syge og afmagrede. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Ægtepar dømt for misrøgt af hunde

Gribskov - 29. maj 2019 kl. 17:10 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 42-årig kvinde og hendes 49-årige mand er ved retten i Helsingør idømt 40 dages betinget fængsel for overtrædelse blandt andet af dyreværnsloven. Ved straffastsættelsen tog retten hensyn til, at det er første gang, at hundeejerne dømmes for misrøgt, og at de nu har fået mere styr på deres liv.

Parret blev landskendt, da politiet fik fjernet afmagrede 25 labradorhunde, som befandt sig i et sommerhus på Simon Ibsens Ager ved Smidstrup tæt på Gilleleje.

Ved et retsmøde i februar i år erkendte de to tiltalte, at de ikke havde magtet at passe hundene ordentligt.

Ved retsmødet blev dyrenes sundhedstilstand belyst ved vidneafhøring af blandt andet en dyrlæge, der deltog i aktionen i sommerhuset, samt ansatte fra Roskilde Dyreinternat, som hundene blev overført til.

Syv af de voksne hunde måtte aflives inden for en uge, fordi de var for syge eller for aggressive over for de andre hunde og personalet på internatet, oplystes det.

Dommeren og lægdommerne fastsatte straffen blev fastsat til 40 dages betinget fængsel med en prøvetid på to år. Dommerne ville ikke følge et ønske fra anklageren om at frakende dem retten til fremover at have med hunde at gøre.