Årets hjertestarterdag fejres lokalt

- Formålet er at få så mange mennesker som muligt til at forstå vigtigheden i at turde træde til, hvis man bliver vidne til en person, der falder om med hjertestop. Vi vil demonstrere genoplivning på en dukke, og alle, der har lyst til prøve hjertemassage på dukken, er velkommen. Vi stiller op i Kulturhavnen til venstre for hovedindgangen, skriver Gribskov Hjerteforening i en pressemeddelelse.