Årets Heino Fall Race er klar til start

Traditionen tro bliver mountainbikeløbet Heino Fall Race afholdt i midten af november i Tisvilde Hegn. Dagen for løbet falder i år på søndag 15. november, hvor mountainbikerytterne kan se frem imod at skulle køre den klassiske rute på enten 24 eller 45 kilometer.

- Vi vil gøre alt for at afholde det og opfordrer folk til at holde øje med hjemmesiden i tilfælde af, at vi bliver nødt til lave ændringer. Vi tilpasser os selvfølgelig regeringens retningslinjer og sørger for at arrangementet bliver afholdt på en coronavenlig måde, fortæller stævneleder Rolf Valery ifølge en pressemeddelelse.