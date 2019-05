Brian Lyck Jørgensen - påpegede at konsulentrapporten om miljøpåvirkning ved kystsikring er mangelfuld og misvisende. Foto: Karl Erik Frederiksen

Send til din ven. X Artiklen: Ålegræs, fisk og delfiner glemt i miljø-rapport Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ålegræs, fisk og delfiner glemt i miljø-rapport

Gribskov - 21. maj 2019 kl. 23:12 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådsmedlem Brian Lyck Jørgensen, DF, måtte tirsdag aften stemme mod et kystsikringsforslag for hele Nordkysten mellem Helsingør og Hundested, da det var til behandling i Gribskov byråd. At stemme imod var hans eneste mulighed for at få sine synspunkter ført til protokols, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Forslaget, som skulle til afstemning, kan ellers fremme den beslutning om kystsikring på Nordkysten, som Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti vil have fremmet med deltagelse af den danske stat.

Forslaget har den lange titel »Afgrænsnings af miljøkonsekvensvurderingsrapportens indhold for projekt Nordkystens Fremtid.« Alle andre medlemmer af Gribskov byråd stemte for forslaget, der giver den ansvarlige bygherre Gribskov Kommune mulighed for ikke at belyse visse punkter i den lovbefalede vurdering af konsekvenserne for miljøet, inden man søger at få godkendt det endelige projekt om en kystsikring, der skal indeholde både sandfodring og og anlæggelse af hårde beskyttelsesanlæg som bølgebrydere, skræntfodssikringer o.l.

Lovens krav til en Miljøvurderingen er, at den skal belyse anlægsarbejdet og driftens indvirkning på mennesker, fauna og flora samt endvidere jordbund, vand, luft, klima og landskab, materielle goder og kulturarv samt samspillet mel disse faktorer. Loven giver dog mulighed for ikke at undersøge visse områder.

De punkter, som konsulentfirmaet NIRAS - og nu også Gribskov byråd - ikke mener bør undersøgeles, er blandt andet konsekvenserne for: Lys, varme, stråling, affald, vandforbrug, luft, jordbund og undergrundsforurening, menneskers sundhed, fugle, sejladssikkerhed, anden infrastruktur i form af søkabler, og arkæologi på land (kulturarv).

- Rapporten fra NIRAS er meget mangelfuld. Man skriver, for eksempel, at der ikke findes ålegræs ved Nordkysten. Men som ivrig lystfisker ved jeg, at det gør der i høj grad. Man henviser til en rapport fra Hornbæk Bugt, hvor det ikke findes, men i denne sag er det vigtigt at have fokus på strækningen fra Nakkehoved til Hundested. Det er her, at der findes ålegræs og rester af stenrev, som er levesteder for fisk og dyr, sagde Brian Lyck Jørgensen.

- Man undlader også at skrive, at der på strækningen findes delfiner. Jeg taler ikke om marsvin. Jeg har selv set delfiner flere gange ved Gilleleje. Man skriver heller ikke noget om, hvad der kan ske med muslingebankerne.

- Det værste er, at man ikke skriver om konsekvenserne ved tilførslen af de store mængder sand. I følge rapporten skal der tilføres så meget sand, at det svarer til, at et af de største skibe fra sandsugningsfirmaet NCC, der kan rumme 500.000 kubikmeter sand, skal sejle ind til kysten 920 gange med sand. Vi får altså i alt 1840 sejladser i disse tider, hvor der skal holdes igen med CO2-udledning. Det forekommer ikke særligt klimavenligt, sagde han.

Efter dette indlæg fik han på puklen fra alle andre partier for ikke at være kommet med sin kritik på et udvalgsmøde, så det kunne være nået frem til behandling i administrationen inden byrådsmødet.

Borgmester Anders Gerner Frost (NG), Michael Hemming Nielsen (Enhedslisten), Jannich Petersen (V), Allan Nielsen (S) og Bo Jul Nielsen (løsgænger) sagde dog samtidig, at synspunkterne var så væsentlige, at de bør indgå i det fremtidige arbejde.

Men fordi dagsordenspunktet var formuleret på en måde, hvor det var umuligt at stille ændringsforslag, besluttede Brian Lyck Jørgensen - efter at være blevet opsøgt af Anders Gerner Frost - at stemme mod mulighederne for at begrænse de emner, der skal indgå i rapporten over miljøkonsekvenserne ved sandfodring.

På den måde fik han mulighed for at få protokolleret alle de forhold, som de øvrige byrådsmedlemmer også mente bør belyses.