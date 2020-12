Så er Tom Christensen igen ejer af 'Sydens Vine og Delikatesser. Han er tilbage efter 2 1/2 år. Pressefoto

Åbner butikken for anden gang - midt i krisetid

Gribskov - 08. december 2020

- Jeg havde haft seks gode år med butikken, så det er dejligt at være tilbage.

Det siger Tom Christensen, der i oktober åbnede butikken Sydens Vine og Delikatesser - som han også tidligere havde drevet, en forretning med tapas og vin som omdrejningspunkt. Mens en hofteoperation tvang ham til at sælge sin butik i april 2018, er han nu igen i topform.

- Så da muligheden for at købe forretningen opstod, slog vi til, fortæller han.

Og selvom han åbner butik, mens coronakrisen kradser, har han ikke oplevet det som en hæmsko. Nærmest tværtimod, da mange opholder sig i deres sommerhuse i denne tid, og at man jo skal have noget at spise, selvom coronaen stadig er her.

- Første gang åbnede vi under finanskrisen, og nu er der corona. Men det er gået udmærket. Folk er i deres sommerhuse i denne tid. Der holder biler i samtlige carporte, og derfor var jeg heller ikke bange for at åbne, for vi kunne se, der var folk heroppe. Så der var ikke så meget at være bange for, siger Tom Christensen.

- Så vi er fortrøstningsfulde og ser lyst på fremtiden. Vi er blevet rigtig godt taget i mod af vores tidligere trofaste kunder, der er glade for at se os igen, ligesom der har været nye besøgende.

Oprindeligt købte han stedet, da han sammen med sin kæreste ledte efter et sommerhus i området.

- Vi er begge kommet meget i området og er vilde med det. Så det var nærliggende at åbne et sted her, siger han og fortæller, at han førhen har arbejdet som kok på flere forskellige velrenommerede restauranter i både Danmark og udlandet. Men siden blev han altså selvstændig og åbnede i Dronningmølle.

At det er det sydeuropæiske køkken, han satser på, skyldes, at han har et hus i Spanien og i mange år har importeret vin derfra. Og nu har han udvidet repertoiret til også at omfatte varer fra Italien og Frankrig og samtidig skiftet navn fra Små Spanske Fristelser til Sydens Vine og Delikatesser. Udover at sælge til private kunder, leverer han også til firmaer, kantiner og små butikker.

Han har også udvidet sine åbningstider fra otte måneder om året til ti måneder om året.