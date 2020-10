Åbent hus i weekenden i genbrugsteltet i Højelt

I oktober sidste år blev foreningen De Gode Ting stiftet, og de har siden da arbejdet for at få alle formaliteter på plads med kommunen, samt få stillet telt og reoler op, oprettet hjemmeside med bookingsystem med meget mere for at kunne åbne genbrugsteltene på genbrugspladserne.